STUDIU. Peste 15.000 de copii cu vârste sub 5 ani mor zilnic la nivel mondial

Peste 15.000 de copii cu vârste sub 5 ani mor zilnic la nivel mondial

Din 2000 până în 2017, 123 de milioane de copii cu vârste cuprinsă între 0 şi 5 ani au murit în cele 99 de ţări cu venituri mici şi medii în care a fost realizat studiul. Acest număr reprezintă peste 90% din decese la nivel mondial pentru această grupă de vârstă.

Dacă se adaugă cifrele preliminare pentru 2018, precum şi estimările pentru ţările care nu sunt incluse în studiu (precum China, Mexic, Brazilia sau Malaezia), se obţine un total de peste 130 de milioane de copii cu vârste sub 5 ani care au murit în această perioadă, potrivit autorilor acestor lucrări publicate în revista Nature.



Principalele cauze ale acestor decese variază în funcţie de vârstă.



În cazul copiilor mai mici de un an, decesul survine cel mai adesea în urma naşterii premature.



În grupa de vârstă cuprinsă între doi şi patru ani, există probabilitatea ca aceşti copii să moară din cauza malariei, a bolilor diareice şi infecţiilor respiratorii, precum pneumonia.



Riscul de a muri în cazul copiilor sub 5 ani este de zece ori mai mare în unele ţări raportat la altele, sau chiar de patruzeci de ori atunci când se compară între ele regiunile.



De exemplu, în 2017, doar patru din 1.000 de copii au murit înainte de a împlini 5 ani în regiunea Santa Clara din Cuba. Însă rata acestora a fost de 195 din 1.000 în regiunea Garki din Nigeria.



La nivel global, mortalitatea în rândul copiilor sub 5 ani a scăzut la jumătate între 2000 şi 2017, ajungând de la 10 milioane la 5,4 milioane.



Studiul oferă o cartografiere precisă a mortalităţii infantile în cele 99 de ţări studiate.



"Munca noastră poate servi drept bază pentru ca autorităţile medicale să îmbunătăţească sistemele de sănătate într-un mod ţintit", a declarat unul dintre autori, Simon Hay, de la Institutul de Metrologie şi Evaluare a Sănătăţii (IHME, Universitatea din Washington), o agenţie de statistică finanţată de Fundaţia Bill şi Melinda Gates.



"Accesul la tratament medical este doar unul dintre elemente", a declarat Michelle Bachelet, Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, într-un comentariu publicat de Nature.



"Printre factorii care contribuie la aceste decese se numără sărăcia, discriminarea şi nedreptatea", a spus ea.

