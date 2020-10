STUDIU: Munca la distanță, o normalitate pentru 80% dintre companiile globale; tendința va continua în următorii doi-trei ani

Telemunca / FOTO: https://www.nouvelleviepro.fr/

Potrivit sursei citate, munca remote, implementată în ultimele luni, în numeroase domenii de activitate, ca urmare a restricţiilor sanitare, de distanţare socială şi de circulaţie, a devenit o certitudine care a fost îmbrăţişată de mulţi angajaţi, dar şi de angajatori, deopotrivă.



Astfel, foarte multe companii au fost forţate, în ultimele luni ale anului, să se adapteze şi să adopte digitalizarea operaţiunilor, pentru a-şi putea continua activitatea.



Potrivit PwC, peste 50% dintre companiile participante la sondajul global au creat şi implementat, în tot acest timp, o politică de work from home. Din restul - de 47% - mai mult de jumătate anticipează că au în plan să introducă această politică de lucru până la sfârşitul acestui an sau au de gând să o îmbunătăţească.



Având în vedere noul context economic dificil pe care îl parcurg unele întreprinderi, în special cele din categoria IMM-urilor, dar şi freelancerii sau organizaţiile neguvernamentele, statul român (Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri) a decis să acorde din fonduri externe nerambursabile (fonduri europene şi de la bugetul de stat) granturi în valoare de 2.000 de euro acelor microîntreprinderi, persoanelor fizice autorizate, ONG-urilor şi cabinetelor medicale. Totodată, autorităţile au afirmat că, dincolo de programele de finanţare şi schemele de ajutor, adresate instituţiilor şi companiilor aflate în dificultate, este nevoie urgentă de digitalizare: atât a societăţilor comerciale, cât şi a administraţiei publice.



În ultimele luni, multinaţionalele, dar şi tot mai multe firme mici şi mijlocii au implementat soft-uri de tip ERP, care le-au permis să simplifice procesele de business şi să asigure o mai bună administrare a resurselor financiare, oferind totodată departamentelor interne posibilitatea unor colaborări mai eficiente şi productive.



În acelaşi timp, numeroase firme au ales să investească în soluţii IT pentru administrarea activităţilor de resurse umane - salarizare, înregistrarea pontajului şi altor operaţiuni de HR, acoperind astfel aspectele care ţin de relaţia angajator-angajator şi evitând eventuale sancţiuni în această perioadă dictată de telemuncă.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI