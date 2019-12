STUDIU. Mai mult de un sfert dintre copiii români petrec peste 6 ore în online, într-o zi cu şcoală

Copiii români petrec pe zi peste 6 ore în online

Datele centralizate în cercetare arată că, în topul terminalelor folosite de către copii pentru a naviga pe Internet, se mai află laptop-ul - cu 46,6% din totalul respondenţilor, computer (desktop) - cu 33,2%, Smart TV (17%), tableta (16,4%) şi consola de jocuri (7,3%).



Cât priveşte timpul petrecut în mediul online, studiu citat relevă faptul că, într-o zi de şcoală, peste un sfert dintre cei intervievaţi (27%) stau peste şase ore în faţa unui dispozitiv inteligent sau îl verifică în mod constant. Totodată, într-o zi fără şcoală, procentul copiilor care stau mai mult de şase ore/zi pe Internet sau îşi verifică periodic dispozitivul creşte la peste 47%.



"Copiii care afirmă că petrec peste şase ore online sunt semnificativ mai nemulţumiţi de relaţia cu părinţii, prietenii şi profesorii, precum şi de viaţa lor în prezent. De asemenea, consideră într-o măsură mai redusă că activităţile de zi cu zi au sens sau sunt mai puţin optimişti cu privire la viitor, sunt mai nemulţumiţi de deciziile luate şi afirmă că au fost mai puţin relaxaţi în ultimele două săptămâni", se menţionează în cercetarea "Salvaţi Copiii".



Potrivit studiului, mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi (54%) au declarat că au fost deranjaţi sau supăraţi în timp ce comunicau pe Internet, totul pe fondul situaţiei în care 43% dintre respondenţi afirmă că postează online informaţii personale (fotografii, adresa la care locuiesc, locurile unde merg etc.)



De asemenea, 47% dintre copii recunosc faptul că verifică uneori, rar sau deloc valoarea de adevăr a informaţiilor citite online, în timp ce 43% dintre ei susţin că au văzut sau au primit mesaje cu conţinut sexual în mediul virtual şi 61% s-au simţit inconfortabil ca urmare a ceea ce au văzut pe Internet.



Studiul "Salvaţi Copiii" privind utilizarea Internetului de către copii, a fost realizat pe un eşantion de 1.156 de persoane cu vârste între 12 şi 17 ani, inclusiv.



În prezent, organizaţia "Salvaţi Copiii" România şi Kaspersky derulează o campanie de informare despre riscurile din online, adresată părinţilor şi profesorilor din mai multe şcoli ale Capitalei, în condiţiile în care, potrivit unui studiu recent, opt din 10 părinţi susţin că şcoala şi părinţii trebuie să aibă o responsabilitate comună pentru a-i învăţa pe copii despre siguranţa în mediul digital.



Colaborarea dintre Kaspersky şi "Salvaţi Copiii" România, prin intermediul programului "Ora de Net", are în vedere pregătirea unui număr total de 500 de profesori şi părinţi din 15 şcoli bucureştene, prin discuţii despre mediul digital în cadrul unor întâlniri cu părinţii şi la clasă.



Discuţiile în clasă vor avea ca suport cartea "Kasper, Sky şi ursul cel verde", care a fost lansată de companie în România la începutul acestei veri. Cartea este scrisă de o cunoscută autoare olandeză de cărţi pentru copii şi tineri, Marlies Slegers, şi îşi propune să le fie un ghid prietenos celor mici, în mediul digital.



"Salvaţi Copiii" este o organizaţie neguvernamentală, asociaţie de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecţia drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi cu legislaţia României.



Începând cu anul 2008, organizaţia este coordonatorul naţional al programului "Ora de Net" (Safer Internet), sprijinit de Comisia Europeană, prin programul Connecting Europe Facility, ce are ca obiectiv comun promovarea utilizării în siguranţă a Internetului de către copii.

