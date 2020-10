STUDIU: Investițiile în securitatea cibernetică rămân o prioritate, în ciuda crizei Covid-19

Securitate cibernetică

Potrivit noului raport Kaspersky, securitatea cibernetică rămâne o prioritate pentru investițiile în rândul întreprinderilor. Ponderea sa din cheltuielile IT a crescut de la 23%, în 2019, la 26%, în 2020, pentru IMM-uri, și de la 26% la 29% pentru companii.

71% dintre organizații se așteaptă, de asemenea, ca bugetul lor de securitate cibernetică să crească în următorii trei ani. Acest lucru se întâmplă în ciuda scăderii generale a bugetelor IT în ambele segmente, pe fondul pandemiei COVID-19.

Condițiile și evenimentele externe pot influența prioritățile IT pentru companii. Ca urmare a pandemiei COVID-19, acestea au trebuit să își ajusteze planurile pentru a-și acoperi nevoile de afaceri în schimbare, de la digitalizarea în regim de urgență, la optimizarea costurilor. Raportul Kaspersky, bazat pe un sondaj efectuat pe mai mult de 5.000 de practicieni IT și de securitate cibernetică, ține cont de tendințele recente ale economiei securității IT și modul în care acestea se corelează cu evenimentele din acest an.

„Anul 2020 a pus multe companii în situații la care au fost nevoite să reacționeze, motiv pentru care și-au concentrat cu înțelepciune toate resursele și eforturile pentru a rămâne pe linia de plutire, Chiar dacă bugetele sunt revizuite, nu înseamnă că securitatea cibernetică trebuie să coboare pe lista de priorități. Recomandăm ca acele companii care sunt obligate să cheltuiască mai puțin pentru securitatea cibernetică în următorii ani, să fie inteligente în acest sens și să utilizeze fiecare opțiune disponbilă pentru a-și consolida protecția – apelând la soluții de Securitate gratuite, disponibile pe piață și introducând programe de conștientizare a securității în întreaga organizație. Aceștia sunt pași mici care pot face diferența, în special pentru IMM-uri”, a spus Alexander Moiseev, Chief Business Officer la Kaspersky.

sursa mediafax

