STUDIU. Cimpanzeii simt ritmul muzicii

Cimpanzeii simt ritmul muzicii

Oamenii de ştiinţă au descoperit că atunci când aud muzică cimpanzeii sunt capabili să efectueze mişcări ritmice, precum balansare, bătut din palme şi atingerea piciorului.

Cercetătorii susţin că informaţiile privind această predispoziţie a maimuţelor mari pentru muzică ar putea contribui la înţelegerea modului în care oamenii au ajuns să aprecieze melodiile.



Doctor Yuko Hattori şi profesor Masaki Tomonaga de la Universitatea Kyoto din Japonia au studiat şapte cimpanzei care au fost expuşi timp de şase zile la şase compoziţii pentru pian de câte două minute.



Cercetătorii au descoperit că, în timp ce ascultau muzica, cimpanzeii şi-au legănat corpurile, au dat din cap şi, uneori, au bătut din palme şi şi-au atins picioarele.



De asemenea, echipa a descoperit că cimpanzeii de sex masculin erau mai dispuşi să răspundă la melodii fiind mai vocali şi balansându-se ritmic pe durate mai mari de timp în comparaţie cu exemplarele de sex feminin.



În lucrarea lor, publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), cercetătorii au remarcat: ''Având în vedere că oamenii nu prezintă o astfel de diferenţiere în funcţie de sex în ceea ce priveşte capacitatea muzicală, o sensibilitate mai mare la sunete în cazul cimpanzeilor de sex masculin ar fi putut fi dobândită după ce cimpanzeii s-au desprins de strămoşul pe care îl au în comun cu oamenii. Acest lucru poate fi asociat şi cu societatea lor patriarhală, cimpanzeii de sex masculin colaborând adesea pentru a-şi proteja teritoriul şi membrii grupului''.



Pentru a înţelege mai multe despre înclinaţia lor muzicală, cercetătorii au selectat cimpanzeul cel mai sensibil la muzică. Numit Akira, acesta a fost expus la şedinţe muzicale suplimentare, cu patru experienţe de câte două minute, timp de 24 de zile. Cercetătorii au descoperit că atât ritmurile aleatorii cât şi cele regulate l-au făcut pe Akira să se balanseze ritmic.



Mişcările au fost mai pronunţate când Akira stătea în două picioare, în comparaţie cu poziţia pe toate cele patru membre, ceea ce cercetătorii cred că s-ar putea datora unei flexibilităţi mai mari în postura bipedă.



În plus, Akira a rămas mai mult în zona în care se auzea muzică, ceea ce indică faptul că cimpanzeul căuta în mod activ stimularea muzicală.



Potrivit autorilor, concluziile indică o predispoziţie pentru dans la un strămoş comun al cimpanzeilor şi al oamenilor.



''La om, ascultarea muzicii induce mişcări ritmice, ceea ce sugerează o legătură strânsă între zonele auditive şi cele motorii din creier. Aceste rezultate sugerează că premisele pentru muzică şi dans sunt adânc înrădăcinate şi au fost prezente la strămoşul comun al oamenilor şi cimpanzeilor, cu aproximativ şase milioane de ani în urmă'', au notat autorii studiului.



Într-un studiu separat publicat şi în Pnas, o echipă de oameni de ştiinţă din Statele Unite a descoperit că cimpanzeii fac schimb de unelte şi îşi învaţă semenii noi abilităţi pentru a putea îndeplini sarcini complexe pentru obţinerea hranei. Potrivit cercetătorilor americani, această capacitate de schimb de unelte şi abilităţi dovedită de cimpanzei este similară cu cea prezentă la oameni.

Sursa: Agerpres

