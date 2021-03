Studiu britanic: Vaccinarea singură nu va opri coronavirusul. O relaxare graduală a măsurilor, pe mai multe luni, ar putea diminua vârful unor viitoare valuri

Vaccinare. Vaccin coronavirus

Analiza, efectuată înaintea cunoaşterii primelor date ale vaccinării în lumea reală (nu la testele clinice), a modelat interacţiunea dintre procesul de imunizare şi diferitele scenarii de relaxare a măsurilor de control, pentru a estima astfel rata de reproducere R (câte persoane infectează la rândul ei o persoană infectată), decesele şi spitalizările asociate COVID-19 în perioada ianuarie 2021 - ianuarie 2024.



Conform rezultatelor, publicate de The Lancet Infectious Diseases, este puţin probabil ca vaccinarea tuturor adulţilor în Marea Britanie să conducă la imunitatea de grup şi la oprirea completă a răspândirii virusului.



Totuşi, notează autorii studiului, relaxarea treptată a restricţiilor antiepidemice, un grad ridicat de acceptare a vaccinării în rândul populaţiei şi măsurile de protecţie sunt esenţiale pentru diminuarea unor viitoare valuri epidemice.



Modelul folosit nu ia în calcul apariţia unor noi variante ale coronavirusului împotriva cărora vaccinurile ar putea oferi o protecţie mai redusă, nici diminuarea gradului de imunizare împotriva COVID-19 a populaţiei vaccinate odată cu trecerea timpului şi care ar putea necesita reluarea vaccinării.



''Modelul nostru sugerează că este puţin probabil ca desfăşurarea vaccinării în rândul adulţilor să oprească total înmulţirea cazurilor de COVID-19 în Marea Britanie'', conchide cercetătorul Matt Keeling, de la Universitatea Warwick. ''O relaxare bruscă şi timpurie a restricţiilor va provoca probabil un mare val de infecţii, în timp ce o relaxare graduală a măsurilor pe parcursul mai multor luni ar putea diminua vârful unor viitoare valuri'' epidemice, mai notează acesta.



Printre alte date, modelul folosit a plecat de la premisa că eficacitatea vaccinurilor împotriva formelor simptomatice de COVID-19 este de 88%, pe baza testelor de fază a treia ale vaccinurilor Pfizer-BioNTech şi Oxford-AstraZeneca.



Rezultatele studiului sugerează că, deşi vaccinarea poate reduce substanţial indicele R, ea ar putea să nu fie de ajuns pentru a aduce acest parametru sub 1 (o persoana infectată să infecteze în medie mai puţin de o persoană) fără alte măsuri de control.



''Cum nu se întrevede ca vaccinarea singură să reducă indicele R sub 1, eliminarea tuturor restricţiilor odată încheiată vaccinarea poate provoca un alt val de infecţii cu un număr substanţial de decese'', subliniază autorii cercetării.



Magnitudinea viitoarelor valuri epidemice şi numărul de decese vor depinde de rapiditatea şi măsura în care vor fi relaxate restricţiile, de nivelul de protecţie dat de vaccinuri şi de acceptarea acestora în rândul populaţiei, concluzionează studiul.



Modelul prognozează că inclusiv o relaxare uşoară a restricţiilor, dacă este făcută abrupt, va conduce la mari valuri de infectări.



Deşi vaccinarea diminuează considerabil numărul deceselor pe ansamblu, studiul semnalează că inclusiv unele persoane vaccinate ar putea deceda în urma COVID-19, în măsura în care vaccinurile nu oferă o protecţie de 100%. Dar protecţia oferită de vaccinuri împotriva formelor grave ale bolii va reduce spitalizările şi decesele.

