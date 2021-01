STUDIU: Peste jumătate dintre locurile de muncă active în 2020 în România erau pentru persoanele cu studii superioare

Crește numărul șomerilor din cauza pandemiei de coronavirus / FOTO: www.magazinsalajean.ro

Din totalul locurilor de muncă active în cursul anului trecut, doar 15% au reprezentate de poziții de management şi coordonare echipe.



Joburile remote, care au putut fi desfăşurate de acasă (work from home), au fost "vedeta" anului pandemic astfel că, în 2020, candidaţii au efectuat în total peste 600.000 de căutări pentru asemenea posturi în care activitatea de zi cu zi poate fi desfăşurată de oriunde.



În ceea ce priveşte perspectiva locurilor de muncă remote în 2021, specialiştii estimează o nouă creştere, de aproximativ 60% faţă de 2020, pentru joburile "white collar" în sistem work from home.



Datele centralizate de către reprezentanţii BestJobs relevă faptul că cei mai mari angajatori ai anului anterior au fost companiile care activează în domenii precum: retail, medical&pharma, IT&C, financiar-consultanţă, construcţii şi BPO. Cumulat, cele şase domenii au fost responsabile pentru mai mult de 60% din numărul de locuri de muncă pentru care angajatorii au postat anunţuri pe platforma BestJobs, în perioada ianuarie - decembrie 2020.



"Chiar dacă pandemia a modificat într-o mare măsură întreg procesul de recrutare, angajatorii au continuat să fie activi în contactarea candidaţilor, iar în 2020 volumul total al contactărilor directe din platforma BestJobs a crescut cu 19% faţă de 2019. În acelaşi timp, şi interesul angajaţilor în ceea ce priveşte căutarea unui un nou job sau, cel puţin, de a evalua ofertele angajatorilor a crescut. În "anul pandemic", numărul total de aplicări pentru joburi noi a fost cu 58% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut", se menţionează în cercetarea de specialitate.



În 2020, cele mai căutate locuri de muncă au fost în domeniile: transport - cu peste 260.000 de căutări, financiar-contabilitate (peste 250.000), inginerie (mai mult de 54.000 de căutări), medical&pharma (aproape 180.000), IT&C (peste 160.000) şi vânzări (peste 145.000).



Peste 70% dintre angajaţii români care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs la sfârşitul anului trecut afirmă că nivelul de stres la locul de muncă a crescut de la declanşarea pandemiei, iar mai mult de un sfert dintre aceştia apreciază că nivelul de stres chiar s-a dublat.



În acest sens, aproape 30% dintre respondenţi admit că deja au ajuns să fie stresaţi, iar oboseala îi face pe alţi aproape 20% să creadă că, în cel mult o jumătate de an, vor ajunge la epuizare, dacă stresul se va menţine la acelaşi nivel, în timp ce aproape 16% estimează că vor ajunge la epuizare în cel mult un an.



Estimările pentru anul 2021 arată că principala tendinţă din piaţa muncii va rămâne digitalizarea şi automatizarea, atât în procesul de recrutare, cât şi în activitatea angajaţilor. "Dincolo de specializările de care va fi cea mai mare nevoie în piaţă, angajatorii spun că, mai mult decât oricând, în decizia de angajare vor conta abilităţi precum rezolvarea situaţiilor complexe, adaptabilitate, capacitatea de a lua decizii rapid sau aptitudinile digitale. Cât priveşte învăţarea şi dezvoltarea, în 2021 cele mai multe companii îşi propun schimbări importante în dezvoltarea abilităţilor angajaţilor, reconversie profesională şi schimbarea modului în care măsoară productivitatea angajaţilor proprii", susţin specialiştii.

sursa agerpres

