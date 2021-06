Studiu: Două treimi din populația României preferă drepturile și libertățile occidentale, precum și statutul de țară membră NATO, în locul valorilor promovate de Rusia

Sondaj de opinie / FOTO: https://www.strategicthinking.ro/

Potrivit studiului, 68,1% dintre români sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită (față de 70,3% în martie), în timp ce 25,1% cred că se îndreaptă într-o direcție bună (față de 23% în martie), iar 6,7% nu știu sau nu răspund.

Întrebați în ce țară ar prefera să muncească o perioadă mai lungă de timp sau să studieze, 42,2% dintre cei chestionați au ales varianta ”într-o țară din Vest (UE, SUA sau Canada), 3,9% varianta ”într-o țară din Est (Rusia, China)”, 4,2% au optat pentru o altă țară, iar 47,9% spun că nu ar pleca în nicio țară. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,9%.

66,6% dintre respondenți preferă drepturile și libertățile de tip occidental în locul valorilor tradiționale pe care le promovează Rusia. 16,2% declară că preferă valorile tradiționale pe care le promovează Rusia în locul drepturilor și libertăților de tip occidental. Nu știu sau nu răspund la această întrebare 17,2%.

Punând în balanță toate implicațiile asupra vieții economice și sociale, asupra familiei și vieții personale, 56,2% dintre cei chestionați (față de 61,4% în martie) consideră că aderarea României la Uniunea Europeană a adus mai degrabă avantaje, în timp ce 35,1% sunt de părerea contrarie (față de 35,2% în martie). Nu știu sau nu răspund la această întrebare 8,6%.

Motivul perceput pentru acordul cu afirmația ”Românii sunt priviți că fiind „cetățeni de mâna a doua” în Europa”

Comportamentul nepotrivit al unor români care au trăit sau trăiesc în străinătate este, în opinia a 70,2% (ceea ce reprezintă 57% din totalul eșantionului/populației) dintre cei din cei care sunt de acord cu afirmația ”Românii sunt priviți ca fiind „cetățeni de mâna a doua” în Europa”, motivul principal pentru această situație. 27,6% (ceea ce reprezintă 22% din totalul eșantionului/populației) consideră că atitudinea de superioritate a cetățenilor altor state europene este motivul principal pentru această situație. 2,2% nu știu sau nu răspund.

Afirmații – membru NATO

Preferă ca România să fie membră NATO pentru că astfel va fi apărată bine din punct de vedere militar 65,8% dintre respondenți. 28,6% preferă ca România să fie o țară neutră pentru că astfel nu va fi atacată militar de nimeni. 5,6% nu știu sau nu răspund.

Afirmații – baze militare americane

73,8% dintre cei intervievați (față de 75,4% în martie) își exprimă acordul față de afirmația ”Existența unor baze militare americane în România ar ajuta la apărarea țării în cazul unei agresiuni externe”, în timp ce 20,3% își exprimă dezacordul (față de 20% în martie). 4,6% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Țara cu cea mai puternică armată

39,7% dintre români sunt de părere că SUA au cea mai puternică armată, în timp ce 33,5% sunt de aceeași părere în cazul armatei Rusiei și 16,4% a Chinei. Ponderea non-răspunsurilor este de 9,1%, iar 1,3% dintre respondenți indică altă țară.

Țara cu cea mai puternică economie

41,5% dintre români sunt de părere că China are cea mai puternică economie, 24,1% sunt de aceeași părere în ceea ce privește economia SUA, în timp ce 14% consideră că Japonia are cea mai puternică economie și 14,1% Germania. Ponderea non-răspunsurilor este de 5,4%, iar 0,9% dintre respondenți indică altă țară.

Drepturi și libertăți

Sunt de părere că SUA respectă cel mai bine drepturile și libertățile 38,4% dintre cei intervievați, 37,5% sunt de această părere în ceea ce privește Uniunea Europeană, 4,3% în ceea ce privește Rusia și 4,1% China. Ponderea non-răspunsurilor este de 8,9%, iar 6,8% dintre respondenți indică altă țară.

Încrederea în țări/ organizații internaționale

Dintre țările și organizațiile enumerate, românii au cel mai ridicat nivel de încredere în NATO (59,3% față de 49,4% în martie). 55 % dintre români au încredere multă și foarte multă în Uniunea Europeană (față de 51,6%) și 49,2% în Germania (față de 57,6% în martie). Dintre cei intervievați 47,8% declară că au încredere multă și foarte în Statele Unite ale Americii (față de 47,2% în martie). Încrederea în Rusia și China se situează sub 20 de procente. 17,9% declară că au încredere în Rusia (față de 16% în martie) și 16,8% în China (față de 19% în martie).

Încrederea în lideri internaționali

44,1% dintre cei intervievați au încredere multă și foarte multă în cancelara Germaniei, Angela Merkel (față de 50,1% în martie). 36,4% dintre cei intervievați declară că au încredere multă și foarte multă în Joe Biden, președintele SUA (față de 41,6% în martie). În Vladimir Putin, președintele Rusiei, au încredere multă și foarte multă 23,9% dintre respondenți (față de 19% în martie).

Sondajul de opinie ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” – Partea a II-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project (www.truestoryproject.ro).

