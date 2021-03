STUDIU | O proteină umană are potențialul de a vindeca alergiile și astmul

Cercetare

Într-un studiu publicat joi în Cell, echipa de cercetători a dezvăluit că descoperirea ar putea oferi soluţia pentru împiedicarea organismului uman să dezvolte alergii, boli autoimune şi astm.



Proteina, numită neuritină, determină un proces în sistemul imunitar care declanşează un mecanism natural de apărare împotriva reacţiilor alergice.



După cinci ani de studiu al sistemului imunitar, echipa de oameni de ştiinţă a descoperit că neuritina împiedică organismul să producă imunoglobulină E (IgE) în exces, un anticorp ce provoacă reacţii alergice prin eliberarea de histamine.



"Am descoperit că neuritina previne formarea excesivă de IgE, care este de obicei asociată cu unele forme comune de alergie şi intoleranţe alimentare", a declarat joi coautoarea studiului, Carola Vinuesa.



"Am demonstrat că este unul dintre mecanismele propriii sistemului nostru imunitar de prevenire a autoimunităţii şi alergiei, iar acum avem dovada, putem să continuăm să valorificăm acest lucru pentru tratament", a precizat cercetătoarea.



Oamenii de ştiinţă sunt optimişti că aceste constatări pot sta la baza unor noi tratamente pentru alergii, astm şi boli autoimune, multe dintre care sunt cauzate sau exacerbate de anticorpi.



"Acesta ar putea fi mai mult decât un nou medicament; ar putea fi o abordare complet nouă pentru tratarea alergiilor şi a bolilor autoimune", a spus Vinuesa.



"Dacă această abordare se dovedeşte un succes, nu ar fi nevoie să epuizăm celulele imune importante şi nici să amortizăm întregul sistem imunitar; în schimb, nu va trebui decât să utilizăm proteinele pe care propriul corp le foloseşte pentru a asigura toleranţă imună", a explicat ea.



"Este o descoperire incredibilă. Am observat că în absenţa neuritinei există o susceptibilitate crescută la deces din cauza anafilaxiei, ceea ce subliniază rolul său în prevenirea alergiilor care pun viaţa în pericol", a declarat Paula Gonzalez Figueroa, la rândul său coautoare a studiului, citată pe site-ul ANU.



"Atât alergiile cât şi bolile autoimune sunt în creştere şi sperăm că acest lucru ne va oferi o nouă modalitate de a lupta împotriva lor", a subliniat Carola Vinuesa.

