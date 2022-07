Studenţii care obţin 10 la examenele din sesiunea de vară, acces gratuit la UNTOLD

Acces gratuit la UNTOLD

"După succesul longevivei campanii ,,BAC DE 10", UNTOLD extinde iniţiativa şi prin ,,Student de 10". Toţi studenţii din universităţile de stat care trec sesiunea de vară cu nota 10 au parte de intrare gratuită la UNTOLD, la concertele unora dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai momentului (...) Iniţiatorii campaniei cred că tinerii care excelează la învăţat trebuie promovaţi şi încurajaţi mai mult, de aceea, an de an îi premiază cu câteva momente de relaxare, distracţie şi amintiri de neuitat" , se arată într-un comunicat de presă remis Agerpres.

Studenţii îşi vor putea ridica brăţările de acces în baza unei dovezi, din zona de acreditări a festivalului UNTOLD.

În plus, studenţii care au promovat toate examenele din sesiunea de vară vor putea achiziţiona abonamentul UNTOLD cu un discount de 64 de euro.

Absolvenţii care doresc să fie răsplătiţi pentru performanţa lor în cadrul campaniei UNTOLD o pot face accesând link-ul https://untold.com/studentde10, unde vor putea completa formularul care îi va înscrie în campanie.

Aflată la prima ediţie, "Student de 10" a premiat deja peste 250 de studenţi excepţionali la festivalul Neversea.

Peste 200 de artişti naţionali şi internaţionali vor urca anul acesta pe scenele festivalului UNTOLD, printre aceştia numărându-se J Balvin, Dimitri Vegas and Like Mike, Alok, David Guetta, ATB, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequencies, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub FX & Woodnote şi mulţi alţii.

ŞTIRILE ZILEI