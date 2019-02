Pe vremuri, cine dorea să devină student la Istorie, Filosofie, Drept sau Academia militară, trebuia să depună la dosarul de admitere o recomandare de la biroul UTC din liceul absolvit, plus o declaraţie pe proprie răspundere că nu are rude emigrate în străinătate sau condamnate penal. Aceste acte aveau greutate mai ales în timpul regimului Gheorghiu-Dej, când erau scoase la concurs cel mult 30 de locuri per disciplină în fiecare an. Mai ales în perioada sărbătorilor religioase, se făcea prezența la cursuri. De la caz la caz, se aplicau sancțiuni disciplinare, iar pentru absențe repetate, bursa putea fi ridicată temporar sau definitiv.