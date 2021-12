STS participă pentru prima dată la parada organizată de Ziua Națională în Capitală

Defilarea tehncii militare / FOTO: contul de Facebook al MApN

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de instituţie, la paradă vor putea fi văzute şi cele mai performante autospeciale din dotarea serviciului.



Din detaşament vor face parte 50 de specialişti în comunicaţii, servicii digitale, dezvoltatori de aplicaţii informatice şi administratori de baze de date, experţi în securitate cibernetică şi operatori ai Serviciului 112. Personalul STS va prezenta onorul de Ziua Naţionala în uniforma militară de ceremonie specifică instituţiei.



Pe sub Arcul de Triumf vor trece şase autospeciale de comunicaţii utilizate de personalul STS în misiunile de importanţă deosebită. Astfel, în premieră, vor fi prezentate publicului autospeciale satelitare de multiservicii, echipate cu antene, routere, servere, telefoane IP, linkuri radio şi staţii TETRA care permit furnizarea serviciilor de tip intranet şi internet, organizarea videoconferinţelor şi transmisia imaginilor video, extinderea reţelei radio TETRA şi asigurarea cooperării şi interoperabilităţii structurilor care intervin în situaţii de urgenţă sau la dezastre.



Din blocul de tehnică militară va face parte şi o autospecială de securitate a comunicaţiilor, dotată cu un sistem complex de antene pentru măsurarea acoperirii radio, a nivelului de ocupare al canalelor, de evaluare a interferenţelor electromagnetice şi de detectare a surselor care influenţează transmiterea semnalelor în reţelele de radiocomunicaţii aflate în administrarea STS, se mai arată în comunicatul amintit.



Comunicaţiile şi serviciile IT necesare bunei desfăşurări a paradei militare de la Bucureşti vor fi asigurate, ca în fiecare an, de STS. Sursa: Agerpres.

ŞTIRILE ZILEI