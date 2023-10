Străzile din Madrid, ocupate de oi mânate de ciobani pe vechile rute de transhumanţă

Evenimentul anual a fost reluat în 1994, în cadrul Fiesta de la Trashumancia din capitala Spaniei, după ce parlamentul spaniol a recunoscut rutele tradiţionale de transhumanţă utilizate de păstori pentru turmele lor.

Odată, aceste rute treceau printr-o zonă rurală liniştită, însă duminică ciobanii, mulţi dintre ei purtând haine tradiţionale, au fost nevoiţi să traverseze unele dintre cele mai aglomerate zone ale oraşului, inclusiv Puerta del Sol, una dintre principalele pieţe din Madrid.

Localnici şi turişti s-au aliniat de-a lungul drumului, făcând fotografii cu oile care purtau clopoţei la gât.

„Chiar nu mă aşteptam la asta în oraş, în capitală. Îmi aminteşte de satul meu”, a declarat Ana Sar, studentă din Mallorca.

„Este uimitor”, a spus la rândul său Sandra Van Arkelem, în vârstă de 57 de ani, din Olanda. „Atât de mulţi oameni se strâng laolaltă şi se bucură de asta”, a povestit ea.

