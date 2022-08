Evenimente artistice și sportive pe Calea Victoriei și Şoseaua Kiseleff în 13-14 august, ultimul weekend pietonal al verii. Evenimentul va fi reluat în septembrie

Străzi deschise - București/Facebook / FOTO: Străzi deschise - București

Zone pietonale/Străzi deschise 13-14 august, între orele 9,00 şi 22,00 sunt:

* Calea Victoriei - între Piaţa Victoriei şi Splaiul Independenţei;

* Şoseaua Kiseleff - între str. Arh. Ion Mincu şi str. Monetăriei;

Programul activităţilor de weekend de pe Calea Victoriei se deschide sâmbătă, 13 august, de la ora 11.00, cu un marş în premieră al factorilor poştali între Bulevardul Elisabeta şi Splaiul Unirii.

O altă noutate a weekendului, campania de conştientizare prin artă a felului în care se schimbă clima "One Minute Older" ajunge în acest weekend la "Străzi deschise" cu activarea "Punga cu pungi nu mai are loc în viaţa ta. Doneaz-o!".

Pictorul de icoane bizantine Liviu Balâc, distins de Ministerul Culturii cu titlul onorific de "Tezaur Uman Viu", aşteaptă pe cei mici şi mari şi în acest weekend în faţa magazinului Romartizana de pe Calea Victoriei, de data aceasta cu un atelier de pictură pe vitralii. Teatrul Masca revine duminică în faţa Muzeului de Istorie cu cele mai cunoscute statui vivante din portofoliul său.

În acest weekend, "Străzi deschise" prezintă două proiecte câştigătoare ale Apelului deschis pentru completarea programului artistic al evenimentului: spectacolul de dans contemporan "The Last Raid of Humankind" (Ultimul atac al umanităţii), care va avea loc pe 13 august, de la ora 20,00, în zona Bisericii Kretzulescu, un alt proiect selectat, "riTM - Bucharest Session", va aduce împreună duminică, 14 august, de la ora 20,00, dansul contemporan şi muzica instrumentală într-un spectacol semnat de Alexandra Bălăşoiu, în faţa Bisericii Kretzulescu.

Gândit ca o instalaţie participativă, "De ce iubeşti Bucureşti" de pe geamul magazinului Muzica invită în acest weekend pe trecători să marcheze prin cuvinte sau forme oraşul aşa cum îl simt, îl imaginează sau şi-l doresc.

Din seria proiectelor propuse de operatorii culturali independenţi ai oraşului şi implementate de ARCUB în cadrul Burselor de idei "Bucureşti RE:imaginat", "Tramvaiul Bookureşti" porneşte sâmbătă în a patra călătorie cu tramvaiul de epocă prin oraş, un alt proiect câştigător al Burselor de idei "Bucureşti RE:imaginat", "În echilibru/(Un)balanced", revenind la "Străzi deschise" cu mobilierul stradal din faţa Hotelului Radisson.

Traseul pietonal de pe şoseaua Kiseleff este activat sâmbătă şi duminică, între orele 9.00-21.00, de locuri de joacă şi mişcare pentru cei mici, iar Şcoala de Artă Bucureşti propune o expoziţie de pictură ce va fi deschisă în ambele zile de weekend, la Casa Eliad din Bulevardul Mircea Vodă, între orele 12,00 şi 18,00.

Pe durata restricţiilor instituite se va permite traversarea maşinilor pe Calea Victoriei, pe strada Sevastopol, strada Gheorghe Manu, Bulevardul Dacia, pe strada George Enescu, strada Ştirbei Vodă, Ion Câmpineanu, Bulevardul Regina Elisabeta. Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor.

Va fi permis accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor, pe următoarele străzi: strada Frumoasă - între strada Sevastopol şi Calea Victoriei, strada Gina Patrichi - între bulevardul Lascăr Catargiu şi Calea Victoriei, Calea Griviţei - între strada Constantin Budişteanu şi Calea Victoriei, cu menţiunea că accesul auto al riveranilor va fi redirecţionat către aleea din faţa Palatului Ştirbei, apoi către strada Banului.

Traficul rutier pe Calea Victoriei şi Şoseaua Kiseleff se reia pe timpul nopţii până dimineaţa (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 22,00 până la ora 9,00.

Pe Şoseaua Kiseleff, traficul va fi restricţionat pe segmentul cuprins între str. Arh. Ion Mincu şi str. Monetăriei, fără afectarea traficului rutier în intersecţie.

Unul dintre cele mai de impact proiecte outdoor care dau viaţă oraşului în sezonul estival, "Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană" a luat startul în luna aprilie şi propune bucureştenilor, până în luna octombrie, o serie de weekenduri pietonale în oraş menite să transforme spaţiul public, altminteri aglomerat, în zone de relaxare temporare pentru locuitori şi turişti.

Proiectul "Străzi deschise" este organizat de Primăria Capitalei prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism alături de ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Municipiului Bucureşti şi creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie a Municipiului Bucureşti - în calitate de operatori zonali.

