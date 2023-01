Străinii care ne vizitează țara sunt de trei ori mai mulți, deși nu avem nicio strategie de a-i atrage. Un turist care a venit în România anul trecut a stat, în medie, două zile și a cheltuit 520 de euro

În primele 11 luni ale anului trecut, aproape 10,5 milioane de turişti au vizitat România. Din acest total, 1 din 10 turişti care au ales să vină la noi în ţară era străin. Cei mai mulţi au stat, în general, un pic peste două zile şi au cheltuit în medie 520 de euro de persoană.

Statistica arată că România a redevenit turistică după debutul pandemiei, deşi numărul turiştilor este în continuare sub cel înregistrat în anul 2019. Cea mai spectaculoasă creştere se observă în rândul turiştilor străini. Faţă de 2020, numărul acestora s-a triplat.

Ajung la noi în ţară din pură întâmplare.

(-Cum ai aflat de România? Ce ştiai despre România înainte de a veni aici?)

-Nu prea multe. Încă descoperim lucruri.

-Nu ştiam prea multe lucruri, sincer. Am căutat pe internet călătorii şi am văzut că este o destinaţie bună de vizitat.

-Este prima dată când sunt în Bucureşti.

(-Cum te-au convins să vii (n.r. în România)?)

-Biletul de avion a fost ieftin.

România nu are nici acum o strategie prin care să îi atragă pe turişti, iar asta are impact direct asupra economiei ţării noastre.

Gabriel Aftenie - directorul Centrului de Informare Turistică Bucureşti: Un turist străin în România este un aport de valoare în valută net. Banii cu care a venit rămân în România, pentru a fi investiţi.

Autorităţile şi-au propus ca anul acesta să mizeze pe promovarea României în străinătate, prin participarea la târguri de profil din alte ţări.

Tudoriţa Lungu - secretar de stat Ministerul Turismului: În anul 2023, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului doreşte să realizeze o cercetare de piață, la nivel intern şi internaţional, pentru a măsura gradul de notorietate a destinaţiei turistice România şi a brandului turistic naţional.

Preţurile mici şi viaţa de noapte sunt primele lucruri care le vin în minte atunci când sunt întrebaţi ce le place la noi în ţară:

-Este micul Paris.

- Am venit aici în 2021 şi este un oraş frumos (n.r. Bucureşti). Ne-a plăcut aici şi am mâncat preparate tradiţionale.

-Este foarte multă distracţie. Viaţa de noapte este activă.

-A fost foarte distractiv. Am fost la Castelul lui Dracula, a fost foarte frumos.

Zilele acestea sunt mulţi turişti străini şi la Timişoara, care este Capitală Culturală Europeană.

-Am venit pentru 5 zile. Nu am mai fost până acum în România. Am preferat să vin aici şi nu în Capitală (n.r. Bucureşti), pentru că mi s-a spus că e mult mai frumos.

-Budapesta este un pic periculoasă pentru turişti, aşa că am venit aici. Am văzut pe internet că aici este mai multă siguranţă.

Cei mai mulţi străini care vizitează România sunt din Germania, Italia şi Franţa.

