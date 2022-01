Stoltenberg: Riscul unui conflict în Ucraina este real. NATO se pregătește de un eșec al diplomației

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

"Consolidarea militară a Rusiei continuă în jurul Ucrainei şi este însoţită de un discurs ameninţător al Moscovei dacă cerinţele sale nu sunt acceptate. Or, ele sunt inacceptabile, astfel că riscul unui nou conflict este real", a declarat şeful NATO, la finalul unei reuniuni prin videoconferinţă cu miniştrii de Externe ai ţărilor membre ale Alianţei.



SUA şi Rusia urmează să înceapă luni, la Geneva, discuţii pentru a dezamorsa riscul unei intervenţii ruse în Ucraina. Moscova a acceptat, de asemenea, să participe joi la o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, prima după vara lui 2019.



"Este un semnal pozitiv, deoarece tensiunile sunt ridicate", a mai subliniat Stoltenberg.



El a atras atenţia totodată că Alianţa nu poate accepta crearea unor aliaţi 'de mâna a doua' care nu pot fi apăraţi, potrivit Reuters.



"Suntem pregătiţi să discutăm cu Rusia despre controlul armelor - convenţionale şi nucleare -, însă acest lucru trebuie să fie reciproc", a declarat Stoltenberg.



"Este un lucru diferit de impunerea unor restricţii unilaterale. Nu putem ajunge într-o situaţie în care să avem membri ai NATO de mâna a doua şi pe care NATO ca alianţă nu are voie să îi protejeze", a mai spus el.



"NATO se va angaja într-un dialog de bună credinţă cu Rusia, care se va concentra pe aspectele de fond, dar trebuie să fim de asemenea pregătiţi pentru posibilitatea unui eşec al diplomaţiei", a avertizat secretarul general al NATO.



"Nicio discuţie despre securitatea Europei nu se va desfăşura fără ca europenii să fie la masa negocierilor", a insistat el. "Dacă Rusia decide să folosească mijloace militare împotriva unui vecin, ea va fi lovită de sancţiuni economice şi politice severe", a adăugat Stoltenberg.



Însă NATO nu va interveni militar, pentru că Ucraina nu este membră a Alianţei, a reiterat el.



Stoltenberg a spus că Alianţa se pregăteşte totuşi să îşi consolideze prezenţa militară pe flancul de Est.



"Avem capacităţi semnificative", a subliniat el, reamintind că NATO are o forţă de reacţie rapidă de 40.000 de militari.



Rusia a transmis în decembrie că vrea garanţii obligatorii din punct de vedere juridic că NATO nu se va mai extinde şi va renunţa la orice activitate militară în Europa de Est şi Ucraina.

Sursa: Agerpres

