Stoltenberg consideră că rezervele Turciei privind aderarea Finlandei şi Suediei la NATO trebuie luate în considerare

"Turcia este un aliat apreciat şi trebuie ţinut cont de orice îngrijorări privind securitatea", a scris Stoltenberg pe Twitter după o întâlnire cu ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu.

"Suntem uniţi în acest moment istoric", a adăugat el.

