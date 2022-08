Stimulent financiar de 20% din salariu pentru personalul TESA din spitalele administrate de PMB

Spital București V. Babeș

O hotărâre în acest sens a fost aprobată în şedinţa de miercuri a Consiliului General al Capitalei.

Viceprimarul Horia Tomescu a explicat că proiectul va aduce creşteri salariale pentru o mie de persoane.

"420 dintre ele sunt economişti, jurişti, personal care se ocupă de resursele umane din cele 19 spitale ASSMB, care în momentul de faţă au un salariu mediu net de 2.940 de lei. Această creştere le va aduce un plus de 695 de lei. De asemenea, vorbim de 425 de persoane de deservire a spitalelor - personal calificat şi necalificat -, electricieni, personal de bucătărie, care au o medie salarială netă de 2.100 de lei. Această creştere va fi de 490 de lei pe fiecare salariat. Efortul bugetar lunar este de 800.000 de lei, din care 500.000 vor fi salariul net, iar 300.000 dările către stat - se întorc la bugetul de stat. Pentru acest an am identificat sume în bugetul ASSMB, deci nu vor fi modificări în anvelopa bugetară a ASSMB", a spus acesta.

Finanţarea stimulentului va fi asigurată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, de către Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, prin transfer către unităţile sanitare publice aflate în administrarea acesteia.

"Odată cu aprobarea Legii cadru 153/2017, legea salarizării unitare, a apărut o discrepanţă între salarizarea personalului non-medical, personal TESA, personal de sprijin din spitalele din România şi personalul medical şi personalul de specialitate. Această discrepanţă de-a lungul anilor a tot crescut. Mi-aş dori ca acest proiect să nu fie necesar, mi-aş dori ca Guvernul României să corecteze această discrepanţă, astfel încât aceşti salariaţi să beneficieze în toate spitalele din România de o creştere salarială bine meritată", a mai spus Tomescu.

Reprezentanţii PSD au revendicat paternitatea proiectului. Consilierul municipal Ancuţa Comănici a declarat că reprezentanţii PSD au depus un proiect similar de trei ori, începând cu decembrie 2020, dar că aceasta nu a fost introdus pe ordinea de zi a şedinţelor CGMB. Potrivit acesteia, singura modificare consta în faptul că PSD a propus ca stimulentul financiar să fie o anumită sumă, nu un procent din salariu.

"Sper că aţi verificat să nu fie cumva încălcat art. 25 alin. 1 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (...), să nu se depăşească 30% din suma salariilor de bază lunare", a precizat ea.

Viceprimarul Tomescu a replicat că bugetul din 2020 nu ar fi permis oferirea stimulentului financiar.

