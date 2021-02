Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat vineri că pensionările sunt un element de îngrijorare pentru tot sistemul judiciar și lucrul acesta are multiple cauze, printre care: legea care încurajează pensionarea devreme și volumul mare de dosare pe care trebuie să le soluționeze un magistrat.

”Pensionările sunt un element de îngrijorare și lucrul acesta are multiple cauze. Chestiunea creșterii vârstei de pensionare am lămurit-o deja în nenumărate intervenții - am spus că nu există nici un proiect în acest sens. Pe de altă parte, avem o legislație în vigoare acum care într-un fel încurajează pensionarea la o vârstă destul de mică. De asemenea sunt și alte cauze, legate de condițiile de muncă, sunt și procurori care au în soluționare sute de dosare și, după o uzură de ani și ani de zile, cred că la un moment dat ajung la concluzia ca merită mai degrabă să iasă la pensie, decât să își continue activitatea, ceea ce este extrem extrem de trist. Îmi propun să găsesc soluții pentru a-i determina să rămână în sistemul judiciar, contează enorm experiența acumulată și într-un stat normal magistrații lucrează până la o vârstă înaintată”, a explicat Stelian Ion.

