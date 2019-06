Cel mai rapid caricaturist din lume EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ștefan Popa-Popas e omul recordurilor absolute. Cu toate că a făcut handbal și atletism în tinerețe, a început să deseneze de la 5 ani. Probabil înainte să știe să scrie. La 7 ani i s-a publicat prima caricatură. Azi e în Cartea Recordurilor cel mai rapid caricaturist din lume. A bătut calculatorul cu 4 secunde.

În plus, în Guiness Book, e trecut cu 131 de caricaturi după model (adică niște oameni pozau și el îi desena) în doar o oră. Adică o caricatură la 27 de secunde. Și, spre deosebire de atletism, unde nu poți să fii campion și la viteză și la rezistență, Popas e și cel mai rezistent. A făcut aproape 3000 de caricaturi color în 10 zile și 10 nopți. A făcut portele a peste 200 de șefi de state și are sute de premii. Se vede treaba că tot ce e sub 200 omului nu-i prea place.

În România, a înființat Academia de Caricatură și e ambasador cultural al Timișoarei, oraș în care locuiește de 45 de ani.

