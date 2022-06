Ştefan (Poşta Română): Nu pot să măresc salariile fără acordul sindicatului; sindicatul refuză în mod constant să vină la negocieri

Poșta Română

"În clipa de faţă nu este nicio negociere (a contractului colectiv de muncă, n.r.). Sindicatul refuză în mod constant să vină la negocieri. Sunt 161 de zile de când tot invit sindicatul să mărim salariile şi să le oferim condiţii mai bune de lucru angajaţilor noştri. În mod constant, sindicatul refuză. Vă dau şi câteva exemple: mi-au spus că ei nu pot să negocieze lunea şi vinerea. Deci, trebuie să găsim o zi marţea, miercurea sau joia. În acelaşi timp, nu pot să vină să negocieze dacă marţi, miercuri sau joi este o sărbătoare legală ortodoxă, sau nu pot să vină să negocieze marţea, miercurea sau joia dacă există alegeri sau manifestări interne în sindicat. De aproape 6 luni de zile nu reuşim să ne întâlnim tocmai din cauza aceasta. Ultima invitaţie pe care am transmis-o a fost săptămâna trecută şi le-am spus să aleagă ei data, eu le stau la dispoziţie oricând. Din păcate, nu pot să măresc salariile la Poşta Română fără acordul sindicatului. Îmi doresc să cresc salariile companiei. Avem o oarecare libertate bugetară să facem lucrul acesta, dar asta nu se poate face fără acordul sindicatului. Din fericire, aş putea spune, directorul general nu face ce vrea în companie, aşa că de la mine putere nu pot să măresc salariile", a susţinut Ştefan.



Acesta a adăugat că actualul contract colectiv de muncă "are foarte multe componente nelegale", una dintre acestea fiind că sindicatul trebuie să îşi dea acordul pe schimbarea organigramei.



"Ne dorim să schimbăm contractul colectiv de muncă, ce are foarte multe componente nelegale. De exemplu, se prevede ca sindicatul să îşi dea acordul pe schimbarea de organigramă. Nu intră în competenţele unui sindicat să îşi dea acordul pe acest aspect. Acest lucru intră strict în competenţele managementului. Sunt foarte multe aspecte care subliniază o ingerinţă a sindicatului în actul de management. Lucrurile astea trebuie schimbate, trebuie normalizate. Faptul că a existat o înţelegere foarte bună între management şi sindicat până acum, de foarte mulţi ani, nu înseamnă că lucrurile sunt cum trebuie în Poştă. Lucrurile astea se văd cel mai bine în serviciile pe care le oferim, în oficiile noastre poştale... Nu este bine să punem batista pe ţambal doar că să fie linişte. Prefer să existe o oarecare presiune din partea sindicatului, dar să existe o relaţie corectă între management şi sindicat, astfel încât să facem lucrurile nu doar ca la carte, ci şi legal", a spus şeful Poştei Române.



În viziunea directorului general al CNPR, o altă problemă este faptul că sindicatul nu se uită la angajaţi ca la persoane individuale, ci doar din punct de vedere numeric.



"Problema Poştei este că ne e foarte greu să angajăm oameni. În Bucureşti avem un deficit de 300 de angajaţi. Dacă cineva şi-ar pune întrebarea ce se întâmplă cu locurile de muncă, vă spun că ni le asigurăm şi rămânem relevanţi pe piaţă şi putem să devenim atractivi. O altă problemă este că sindicatul nu se uită la angajaţi ca la persoane individuale, ci se uită numeric. Sunt mult mai axaţi să păstrăm un număr de angajaţi cât mai mare - 24.000, 26.000, 30.000 - şi mai puţin să ne asigurăm că doamna dirigintă din acest Oficiu Poştal (nr. 63 din Bucureşti, n.r.) va ieşi la pensie cu o pensie decentă. Pentru mine nu contează atât de mult să am foarte mulţi angajaţi, să pot să mă laud că sunt directorul celui mai mare angajator din România, ci să spun că angajaţii au cele mai bune salarii din industrie. Aşa că acele manifestări de nemulţumiri vin dintr-un interes al sindicatului, să aibă cât mai mulţi oameni membri de sindicat şi mai puţin din această nevoie a companiei de a-şi moderniza oficiile poştale, de a deveni relevante pe piaţa industriei de curierat şi, evident, de a oferi condiţii de muncă mai bune angajaţilor", a explicat Ştefan.



Poşta Română este cel mai mare operator naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării Inovării şi Digitalizării (93,52%) şi Fondul Proprietatea (6,48%).



Compania deţine o reţea de peste 5.600 de subunităţi poştale la nivel naţional şi distribuie, săptămânal, mai mult de 11 milioane de trimiteri poştale. Peste 19 milioane de locuitori beneficiază de serviciile Poştei Române, iar peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reţeaua poştală proprie.



Compania Naţională "Poşta Română" (CNPR) a investit 120.000 de lei în operaţionalizarea primului său Ghişeu poştal digital, inaugurat luni în cadrul Oficiului 63 din Bucureşti, iar în următoarea perioadă are în plan amplasarea altor 70 de asemenea puncte, la nivel naţional.

sursa agerpres

