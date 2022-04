VIDEO Steagul sovietic cu secera şi ciocanul începe să apară în localităţile Ucrainei ocupate de ruși

Steagul roșu – arborat deasupra Reichstag-ului din Berlin la 9 mai 1945, când naziștii s-au predat sovieticilor – poartă însemnele sovietice cu secera și ciocanul cu inscripția „150th Rifle, Order of Kutuzov Second Class, Idritz Division, 79th Rifle Corps, Armata a 3-a de șoc, frontul 1 bielorus.”

9 mai a devenit de atunci o sărbătoare venerată în Rusia, iar steagul o icoană importantă.

Trupele ruse au ridicat un steag mare ca parte a unei cascadorii de propagandă organizată în Herson, oraş ocupat, arată videoclipuri publicate marți în social media.

Russian soldiers hoist a Soviet flag in the occupied city of Kherson.



Are people in the West seeing what Russia is going for?



This isn’t about NATO or Donbas and Luhansk.



They want it all. pic.twitter.com/ciDWL0fzBt