STB a cheltuit în 2021 peste 12 milioane de lei pentru curățarea mijlocelor de transport

Autobuz murdar

În ciuda acestor date, majoritatea mijloacelor de transport sunt murdare, iar de curând Protecția Consumatorilor a scos din circulație 83 de autobuze și tramvaie, principalul motiv fiind mizeria din vehicule.

ANPC a descoperit utilizarea pentru igienizarea a unor materiale (cârpe, mopuri etc.) insalubre, a unor chiuvete pentru igienizarea materialelor cu rugină şi praf în exces, iar clădirea este deteriorată, aflată într-o stare avansată de degradare (ex: bucăţi de tavan lipsă, pereţii şi podeaua deteriorate, cu denivelări, căi de acces deteriorate etc.).

Angajații s-au plâns de mai multe ori că nu au cele necesare pentru a face curățenie. Conducerea STB spune că s-au alocat banii necesari, dar că nu se face treabă și nu se păstrează curățenia. STB vrea să externalizeze serviciul, o procedură de achiziție fiind făcută în acest sens.

În 2021 STB a avut un parc circulant de 291 tramvaie, 185 de troleibuze şi 1.293 de autobuze, potrivit datelor citate de Hotnews.ro.

În anul 2021, an în care activitatea Societății de Transport București STB S.A. a fost influențată de efectele pandemiei de Covid19, suma alocată pentru curățarea mijloacelor de transport în comun a fost 11.838.871 lei.

Valoarea achizițiilor de materiale pentru curățenie (detergenți, detartranți, degresanți și fosfatați) a fost de 283.369,91 lei.

La nivelul unităților de exploatare, peste 150 de angajați sunt implicați zilnic în acțiuni de spălare și dezinfectare a mijloacelor de transport.

Aceștia sunt repartizați astfel: 86 curățitori vehicule în depouri și 75 curățitori vehicule în autobaze”, se arată în răspunsul transmis de STB.

Mijloacele de transport sunt spălate integral de două ori pe lună, susțin reprezentanții societății După retragerea din traseu, toate vehiculele sunt spălate zilnic atât în interior, cât și la exterior, mai spun reprezentanții STB.

