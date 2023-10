Statele Unite condamnă cu fermitate manifestările antisemite din Daghestan. Imagini incredibile cu mulțimi furioase alergând prin aeroport, în căutarea pasagerilor care soseau de la Tel Aviv

Mulțime pe aeroportul din Daghestan

"Statele Unite condamnă cu fermitate protestele antisemite din Daghestan, Rusia", a scris Adrienne Watson pe X (fostul Twitter). "Statele Unite susţin fără echivoc întreaga comunitate evreiască, în timp ce asistăm la o creştere globală a antisemitismului", a adăugat ea.

Forţele de securitate ruse au recăpătat controlul asupra aeroportului din Daghestan, care a fost luat cu asalt duminică seara de o mulţime ostilă Israelului, în căutarea pasagerilor ce veneau de la Tel Aviv.



"De la ora 22:20 (19:20 GMT), datorită muncii forţelor de ordine, aerodromul a fost golit de cetăţeni care s-au infiltrat fără autorizaţie", a anunţat agenţia pe Telegram, adăugând că aeroportul din Mahacikala va rămâne închis până pe 6 noiembrie.



Ministerul Sănătăţii din Daghestan a raportat răniţi, fără a preciza numărul lor sau dacă aceştia au fost răniţi în timpul intruziunii în aeroport sau în timpul operaţiunilor forţelor ruse.



Zeci de persoane au luat cu asalt pistele de aterizare şi terminalul aeroportului din capitala republicii ruse Daghestan, majoritar musulmană, după anunţarea aterizării unui avion provenind din Israel.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Conform site-ului specializat Flightradar, un zbor de la Tel Aviv a aterizat la ora locală 19:00 (16:00 GMT) la Mahacikala.

Era un zbor de tranzit, avionul urmând să decoleze către Moscova la ora locală 21:00.

Protesters stormed the runway



In the video the steward of one of the flights that arrived in Makhachkala asks passengers to urgently return back to the plane. pic.twitter.com/HXKfO7Wnhi — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Makhachkala airport last night pic.twitter.com/u2WypoP2KX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 29, 2023

Înainte de a pătrunde în terminal, mai mulţi manifestanţi au încercat să verifice paşapoartele persoanele care ieşeau din aeroport în încercarea de a identifica cetăţeni israelieni.

Unul dintre ei ţinea o pancartă pe care se putea citi "Ucigaşii de copii nu îşi au locul în Daghestan", în timp ce alţii strigau "Allahu Akbar", notează AFP, preluată de Agerpres.

"I came here for the Jews. I will kill them with a knife."



Dagestani children outside Makhachkala airport yesterday said they had come to kill Jews.



"You are tigers," the cameraman added. pic.twitter.com/9W7SWmauBY — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2023

