Statele Unite ale Americii furnizează un nou ajutor umanitar Ucrainei, în valoare de 360 de milioane de dolari

"Angajamentul nostru faţă de poporul ucrainean este ferm", a subliniat Blinken într-un mesaj pe contul său de Twitter, adăugând că banii "vor ajuta oamenii din Ucraina şi refugiaţii care au fost forţaţi să-şi părăsească ţara din cauza războiului brutal rusesc".

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.