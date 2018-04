SUA, gata să mute ambasada la Ierusalim EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Toate detaliile au fost dezvăluite lângă Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Președintele Trump a spus că a avut sub ochi un proiect de 1 miliard de dolari privind construirea unei ambasade la Ierusalim. Apucase să semneze doar "Donald" și nu a mai ajuns la numele "Trump", cînd s-a uitat mai bine la sumă.

L-a sunat imediat pe ambasadorul american în Israel, care i-a spus că SUA au deja o proprietate la Ierusalim și că totul poate fi făcut mai repede, la costuri mai mici.

DONALD TRUMP, preşedintele SUA: "Pot lua o parte din clădire, o amenajez, o fac frumoasă pentru 150.000 de dolari şi deschidem ambasada. În loc de 10 ani de acum înainte, o putem deschide în 3 luni. Şi asta am făcut. I-am spus, David, să nu mergem de la 1 miliard de dolari la 150.000, să alocăm 300.000-400.000 şi asta am făcut. Am luat o parte din clădire, va fi frumoasă, va fi într-un fel temporară, dar va fi pentru mulţi ani".

Potrivit informațiilor din presa internațională, este vorba despre o parte din clădirea consulatului general care, reamenajată și extinsă, va deveni ambasada americană la Ierusalim. Transferul de la Tel Aviv este prevăzut pentru 14 mai, ca să coincidă cu sărbătorirea a 70 de ani de la crearea statului Israel.

DONALD TRUMP, preşedintele SUA: "Sunt foarte mândru. Ambasada din Ierusalim a fost un subiect promis de mulţi ani, după cum ştiţi. A fost promis de mulţi, mulţi ani de preşedinţi. Toţi au făcut promisiuni de campanie şi nu au avut niciodată curajul să le aplice. Eu am făcut acest lucru, deci aş putea merge".

Președintele Trump a anunțat în decembrie anul trecut că recunosc Ierusalimul drept capitală a statului Israel. ONU a adoptat, cu o largă majoritate, o rezoluție prin care condamnă decizia.

