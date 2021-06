Statele UE şi-au dat acordul final pentru Fondul pentru o tranziţie justă

Comisia Europeană

Fondul pentru o tranziţie justă va finanţa proiecte care vor reduce costurile socio-economice pentru comunităţile din întreaga UE care depind în mare măsură de combustibilii fosili sau de sectoare industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră şi care au nevoie să îşi diversifice economia locală.



Potrivit Reuters, Polonia urmează să beneficieze de cea mai mare porţie din Fondul pentru o tranziţie justă, urmată de Germania şi România. Toate cele trei ţări au regiuni unde mineritul este principala activitate economică.



Cu toate acestea, Comisia Europeană a avertizat că regiunea poloneză Bogatynia nu va primi finanţare de la Fondul pentru o tranziţie justă dacă Guvernul polonez continuă cu planurile sale vizând menţinerea în activitate a minei Turow până în 2044. De asemenea, banii din Fondul pentru o tranziţie justă nu pot fi folosiţi pentru energie nucleară sau combustibili fosili, inclusiv gaze naturale.



"Succesul Pactului verde european depinde de capacitatea noastră de a atenua consecinţele pentru cei mai afectaţi de decarbonizarea economiei. Fondul pentru o tranziţie justă va oferi un sprijin extrem de necesar întreprinderilor şi lucrătorilor de la nivel local, astfel încât să putem combate schimbările climatice împreună, ca Uniune, fără a lăsa pe nimeni în urmă", a declarat ministrul portughez al planificării, Nelson de Souza.



Regiunile şi statele membre ale UE pornesc de pe poziţii diferite în ceea ce priveşte tranziţia climatică şi au capacităţi diferite de a face faţă provocărilor care le aşteaptă. În acest sens, Fondul pentru o tranziţie justă urmăreşte să prevină adâncirea disparităţilor, investind în teritoriile care trebuie să elimine treptat producţia şi utilizarea cărbunelui, lignitului, turbei şi şistului bituminos sau să transforme industriile extrem de poluante.



Finanţarea va fi acordată numai pe baza unor planuri teritoriale pentru o tranziţie justă, care urmează să fie elaborate de statele membre, împreună cu autorităţile locale şi regionale relevante. Planurile vor identifica teritoriile cele mai afectate şi nevoile lor de investiţii.



Cuantumul total de 17,5 miliarde euro (la preţurile din 2018) este compus din 7,5 miliarde euro disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021 - 2027 şi din 10 miliarde euro din partea Instrumentului de redresare (Next Generation EU) disponibile în anii 2021, 2022 şi 2023.



Statele membre vor contribui, de asemenea, la programele Fondului pentru o tranziţie justă. În plus, acestea pot transfera resurse din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională şi al Fondului Social European Plus. În acest mod s-ar putea mobiliza investiţii de aproape 30 de miliarde de euro.



Iniţial, Comisia Europeană a propus alocarea a 40 de miliarde de euro pentru Fondul pentru o tranziţie justă, sumă care a fost redusă în vara anului trecut în cursul negocierilor dintre statele membre cu privire la bugetul blocului comunitar. Conform propunerii iniţiale, Polonia urma să beneficieze de investiţii în valoare de aproximativ 27 miliarde de euro, urmată de Germania, cu 13,4 miliarde de euro, şi România, cu 10,1 miliarde de euro.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI