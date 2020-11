Statele divizate ale Americii | "Cum am trăit lângă Casa Albă săptămâna în care America s-a despărțit de Trump". Un text de Ramona Avramescu, trimisul special al TVR la Washington

Ramona Avramescu, trimisul special al TVR la alegerile din SUA

ORICE SE POATE ÎNTÂMPLA ÎN ZIUA ACEEA

Coborâm din taxi în centrul capitalei lumii libere într-o seară cețoasă și rece. Mai sunt trei zile până la alegeri. Am făcut 18 ore pe drum, cu escală în aeroportul din Istanbul, uriaș și traumatizant de aglomerat pentru o călătorie în pandemie, am consumat deja două sticluțe de dezinfectant și vreo șase măști. Abia aștept să trag în piept aerul familiar al orașului în care am mai fost de atâtea ori și pe care am senzația că îl cunosc.

Și atunci dăm cu ochii de panourile de lemn. Tot parterul hotelului, un Hyatt la doi pași de Casa Albă, e acoperit cu plăci bătute în cuie, ca și cum ar fi părăsit sau out of business. Inclusiv ușa rotativă, manufacturată sproape artistic. ,,O să ai un șoc, e totul închis în jur”, mă prevenise un prieten din oraș când i-am spus unde voi sta. Dar nu sunt nici pe departe pregătită să mă cazez într-un decor de film de serie B. Chiar dacă mâine e Halloween.

De dimineață ieșim din hotel pentru prima transmisie în direct și constatăm că toate clădirile din jur sunt la fel. Unde mai sunt geamuri la vedere se lucrează de zor la montarea panourilor. Șeful unei echipe de muncitori sud-americani care nu prea vorbesc engleză îmi spune că toată lumea vrea să fie pregătită. Pentru ce? întreb, încă nevenindu-mi să cred că asta e acum noua normalitate din Washington DC. ,,Orice se poate întampla în ziua alegerilor”, îmi spune el aproape conspirativ și se întoarce să dea niște indicații în spaniolă unui băiat care dă cu bormașina, cocoțat pe o scară. Pe un stâlp, un afiș al poliției îi avertizează pe cetățeni că nu au voie să poarte arme la vedere în public până după alegeri. Strada care duce spre Casa Albă e închisă cu blocuri de beton și mai multe mașini de poliție formează un cordon suplimentar. Începi să te întrebi dacă orașul se pregătește de alegeri sau de asediu.

BLACK LIVES MATTER PLAZA

Pe porțiunea de stradă închisă pentru mașini scrie mare pe asfalt, cu litere galbene de 11 metri, Black Lives Matter. În capăt ar trebui să se vadă Casa Albă, dar un gard de oțel de 2 metri a apărut între public și centrul puterii americane după protestele provocate de moartea lui George Floyd, terminate cu violențe și ciocniri cu forțele de ordine. Gardul s-a transformat în spațiu de expoziție și performance: activiști din toată America l-au tapetat cu afișe și sloganuri împotriva președintelui Trump, iar în jur se cântă, se dansează, se recită la portavoce, în sprijinul revoluțiilor de tot felul. Literele galbene și numele Black Lives Matter Plaza sunt inițiativele primăriei, care a intrat astfel în conflict deschis cu Donald Trump.

Pe marginea străzii zâmbesc din portrete de campanie Joe Biden și Kamala Harris, iar pe stâlpi și clădiri sunt agățate bannere uriașe cu sigla mișcării pentru drepturile afro-americanilor. Litere albe pe fond negru. De altfel, tot orașul pare un altar închinat mișcării Black Lives Matter. În mijlocul acestui parc civic de distracții, biserica Saint John, albă și austeră, trece aproape neobservată. E locul unde în iunie Donald Trump a venit pe jos de la Casa Albă și s-a fotografiat cu o biblie în mână, după ce poliția i-a împrăștiat pe manifestanți cu gaze lacrimogene. Acum piața e un imens studio de televiziune: echipe din toată lumea s-au înșirat pe cele câteva sute de metri și relatează frenetic despre tensiunea care plutește în aer, în așteptarea alegerilor.

DA, NE IUBIM PREȘEDINTELE!

Peste literele galbene de pe asfalt trec în marș mai mulți texani albi, care poartă cu mândrie un steag uriaș al statului deasupra capetelor. Toate viețile contează! scandează hotărât în timp ce înaintează. Fac câțiva pași cu ei și o întreb pe o blondă cu fes pe care scrie Trump pentru ce mărșăluiește. ,,Pentru libertate și pentru toți americanii, pentru că toate viețile sunt importante”, îmi răspunde fără ezitare. Deci îl susțineți pe Trump, simt nevoia să subliniez evidența. ,,Da, ne iubim președintele!” declamă ea cu patos și întoarce energic colțul steagului, pentru că poliția le face semn că nu mai pot înainta. ,,Mulțumim că ne protejați!” îi spune femeia blondă care se apără de vântul rece cu numele lui Trump pe fes polițistului de culoare care îi supraveghează de pe margine. ,,Cu plăcere!” răspunde el și în vacarmul general nu reușesc să îmi dau seama dacă e emoționat sau indiferent.

La coada steagului o întâlnesc pe Cristiana, care abia a împlinit 20 de ani. A votat prima dată în viața ei și e mândră că l-a ales pe Trump. De ce? ,,Din patriotism” și îmi povestește că împreună cu sora ei face parte dintr-o organizație care propovăduiește patriotismul, orice s-ar înțelege prin asta, în rândul generațiilor tinere. Sunt veseli și nu se îndoiesc că Trump va câștiga încă un mandat. ,,E un președinte cum ar trebui să aibă fiecare țară, și România”, îmi spune o doamnă trumpistă conațională, care ne-a văzut microfonul cu TVR și a venit să ne salute. Spre deosebire de suporterii libertății din Texas, românca poartă mască, lucru care în DC e obligatoriu, inclusiv în aer liber.

Connie e într-un grup de vârstnici care pare aterizat direct din sudul american. Dar aparențele înșală: îmi spune că locuiește în DC, iar prietenii ei sunt veniți din Florida și California. Au un permis național să se roage în parcuri și au venit s-o facă și lângă Casa Albă, pentru că se tem că dacă Trump nu rămâne președinte, se va ajunge la închiderea bisericilor. ,,Zona a fost confiscată de Antifa, de asta au fost violențe”, îmi explică Andrea. Cântă foarte frumos întru gloria Domnului, iar câteva doamne din grup baletează grațios prin Black Lives Matter Plaza fluturând steaguri. Trumpista româncă le privește cu admirație.

AI SPUS CUMVA BIDEN-HARRIS?



Susie e cam de aceeași vârstă cu Connie, dar l-a votat pe Biden. ,,E pur și simplu o persoană decentă și sunt sigură că va fi un președinte foarte bun”. Nu are fes cu numele lui, dar i-a sculptat portretul pe un dovleac de Halloween. Toate operele ei sunt de orientare democrată, le-a mai făcut pe Ruth Bader Ginsburg, pe Rosa Parks și pe soția lui Joe Biden, Jill. Tot cartierul lui Susie e pro Biden. Sunt oameni înstăriți, locuiesc în case frumoase de cărămidă decorate haios de Halloween și cel mai tare îi îngrijorează modul în care Trump a tratat pandemia și amenințarea coronavirusului. Valentin, cetățean româno-american, îmi spune că oamenii se tem pentru locurile de muncă și vor să își trimită copiii în siguranță la școală, iar această administrație e depășită de situație. Dar admite că nu toată lumea gândește la fel și Trump are foarte mulți suporteri. ,,E normal să fie așa, asta e frumusețea Americii, că fiecare are dreptul la opinie.”



Pentru Lila și Jamal, un cuplu tânăr de culoare care a ales să se căsătorească în Black Lives Matter Plaza, America și-a pierdut însă busola. ,,E nevoie de unitate, iar Trump, ca lider, ar trebui să ne unească, nu să ne dezbine. Pentru unitate am votat cu Biden”, îmi explică mirele și fuge la o ședință foto coregrafiată artistic. Îl întreb și pe unul dintre cavalerii de onoare dacă a votat și el glumește: ,,Ai spus cumva Biden-Harris? Bineînțeles că am votat, în Maryland”. Vreau să îmi explice de ce, dar planificatorul nunții sau poate cel dintâi cavaler de onoare îl zorește, sunt în urma programului și mai au poze de făcut. ,,Biden-Harris!” mai apucă să repete de câteva ori în timp ce ne luăm la revedere și el face semnul victoriei.

D DAY



În ziua alegerilor e soare și la 7 dimineața, cand ies din hotel, Casa Albă e învăluită într-o lumină galben-portocalie foarte frumoasă. La Starbucksul din colț e plin de reporteri de televiziune și de polițiști. Așteptăm toți să ne strige numele și să ne luăm porția de cofeină, pe care o vom reînnoi de mai multe ori pe parcursul zilei. S-au terminat sendvișurile cu omletă, e o zi aglomerată, se scuză tipul cu codițe împletite din spatele tejghelei. Un polițist glumește cu el și îi spune ca stă de două zile pe stradă, dar habar nu a avut că e deschis, din cauza panourilor de lemn bătute în geam. Îl înțeleg, am pățit la fel. Noua normalitate din Washington DC e generatoare de confuzii.

În Black Lives Matter Plaza au apărut comercianți ambulanți de suveniruri electorale. Costă 20 de dolari o șapcă cu Biden și 50 un tricou. Un tip împinge un cărucior cu insigne inscripționate cu mesaje anti Trump, n-ar vinde nici mort materiale promoționale pentru președinte: ,,Sper că glumești, tipul e un fascist și trebuie să scăpăm de el”, îmi zice când mă interesez de un magnet cu Trump. Pe stradă, ziua curge în aceeași notă de iarmaroc boem, cu artiști și activiști care se perindă cu boxe și stații de amplificare pe roți, își fac numărul, animă pe moment atmosfera, apoi trec mai departe. Spre seară, pe lângă mașinile cu care ne-am obișnuit deja, apare o divizie de polițiști pe biciclete, care rămân grupați în formație în capătul străzii, ca și cum s-ar pregăti să ia startul într-un tur ciclist. Un elicopter survolează zona la intervale regulate, dar atmosfera are în continuare ceva de festival, nu de protest. Aproape de miezul nopții, închei ultima transmisie cu concluzia că tensiunea s-a menținut la cote normale și violențele așteptate nu s-au produs, din fericire.

Peste 10 minute, în Black Lives Matter Plaza intră în forță un grup de câteva sute de persoane, în combinezoane negre și cu fețele acoperite. Câteva tipe masive urlă agresiv în portavoce la jurnaliști și diverși gură-cască rămași pe stradă: ,,Dați-vă înapoi! Dați-vă înapoi!” Un steag american este incendiat și rostogolit pe jos, în urletele mulțimii. Din spate vine pe neașteptate un grup de bicicliști, tot în negru, care pornesc în viteză spre Casa Albă, în timp ce restul încearcă să închidă strada în urma lor, ca să nu fie opriți de poliție. Abia acum pricepem misiunea polițiștilor pe bicicletă, care pornesc și ei pe o stradă paralelă. Atmosfera devine brusc incendiară și ai senzația că din orice gest se poate declanșa o explozie. Din când în când se aruncă fumigene și petarde și aerul de vine greu de respirat, chiar și cu mască. Ne ținem după ei, dar diverși indivizi îi cer lui Sorin să nu mai filmeze. Alții deschid umbrele negre și îndreaptă lasere spre obiectivul camerelor, ca să ne împiedice să filmăm. Un tip mă trage deoparte și îmi spune să fiu atentă la doi manifestanți cu steaguri negre în spate, ăia sunt foarte violenți. Mulțimea urlă sloganuri anticapitaliste, cere dreptate pentru persoanele de culoare și scandează că toți polițiștii sunt niște nenorociți. Poliția are o tactică neobișnuită, dar eficientă. Nu intră în forță, nu îi însoțește în marș, cum fac jandarmii la noi, de fapt nici nu se vede picior de polițist. Dar închide toate străzile în urma lor și îi deviază pe nesimțite din zona Casei Albe. Tensiunea se risipește cu fiecare kilometru care ne îndepărtează de locul unde Trump se proclamă deja învingător, iar anarhiștii în combinezoane se îndreaptă spre Gergetown. Explozia de violență a fost evitată.

YOU’RE FIRED

Cu cîteva ore înainte ca Joe Biden să fie declarat câștigător, în Black Lives Matter Plaza e deja sărbătoare. Candidatul democrat conduce în Pennsylvania și deznodământul e previzibil. Pe strada de lângă s-a reluat parțial circulația, zeci de persoane se plimbă, își fac selfiuri și agită mesaje anti Trump la gardul care încojoară Casa Albă. A revenit atmosfera de festival. Doi tipi îmbrăcați în Superman desfășoară un banner pe care scrie cu roșu: Ești concediat!, sentința cu care Donald Trump își elimina ucenicii pe vremea când era doar afacerist de succes și star de reality show, nu președintele Americii.

Mai avem câteva ore până plecăm și Bogdan Banu, româno-american expert în procese electorale, mă ajută să tragem concluziile acestei săptămâni nebune. Îl întreb dacă e adevărat ce scrie pe bannerul celor doi Supermen și Trump e într-adevăr istorie, nu va mai însemna nimic în politica americană. Bogdan e un tip echilibrat și punctează că, deși era timpul ca Trump să plece, l-au votat totuși 70 de milioane de americani, mai mulți decât în urmă cu 4 ani. ,,Partidul Republican este Donald Trump, președintele a activat niște categorii noi de electorat pentru ei și nu cred că se va putea trece foarte ușor peste asta. Deci Donald Trump is here to stay, încă nu s-a terminat”. E ultima frază pe care o înregistrăm pe cameră, cu speranța să ne revedem, poate la inaugurarea mandatului noului președinte al Americii, Joe Biden, într-un oraș fără ferestre acoperite de panouri și străzi blocate. În Black Lives Matter Plaza e soare și câțiva adolescenți cu fețe de tocilari se îndreaptă hotărâți spre gardul care înconjoară Casa Albă ca să agațe un banner pe care scrie: Make America kind again!

