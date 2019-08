Keating, pe scena Cerbului de aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Artistul va susţine un recital sâmbătă, 24 august, în Seara de Gală, când vom afla câştigătorii ediției din acest an.

Așadar, aveți ocazia să ascultați din nou melodii precum When You Say Nothing at All şi If Tomorrow Never Comes, care ne-au cucerit pe toţi, indiferent de vârstă.

Cântăreţ, compozitor, jurat şi vocal coach la talent show-uri, Ronan Keating are o carieră impresionantă. A fost lider al trupei Boyzone cu care a lansat şapte albume de studio şi numeroase hituri şi a vândut 25 de milioane de albume.

Nu uitaţi, biletele pentru Cerbul de Aur 2019 sunt puse în vânzare. Pentru cele patru zile ale Festivalului, organizatorii pun la dispoziţie mai multe categorii de bilete cu preţuri pornind de la 70 de lei şi le puteţi cumpăra inclusiv online, de pe Eventim.ro.

