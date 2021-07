Stări de rău, vomă și diaree. Mai mulți turiști din stațiunea Băile Figa au ajuns cu intoxicații la spital

Oamenii spun că au ajuns la spital la nici o zi după ce au petrecut în Băile Figa. La urgență și-au dat seama că nu sunt singurii cu probleme. Ei spun că sursa infecției nu ar fi mâncarea pentru că nu au luat masa în același loc.

Dintre prietenii care am fost, n-am mâncat toţi acolo în complex. Adică au fost care au mâncat şi alţii care nu au mâncat acolo şi copiii au la fel, acelaşi simptome. Vărsături, diaree, doi dintre ei sunt internaţi în spital, spune o turistă.

În bazinele la copii era o mocirlă de porci. Deci nu era apă să ne înţelegem. Eu am simţit mirosul la apă, efectiv mirosea apa. Fiică-mea, luni după-masă, a început să vomite. Noi am crezut că e de la mâncarea pe care am mâncat-o noi. Şi ne-am dus la urgenţă. Asistenta, prima întrebare a fost: Aţi fost la Băile Figa? Ieri a fost foarte rău soţia, efectiv nu putea să stea în picioare. N-am mai dus-o la spital că ştiam deja. Am încercat acelaşi tratament să aplicăm, povestește un alt turist.

Maria Mirabela Suciu, director medical, Spitalul Municipal Reghin: În serivciul nostru de CPU s-au prezentat opt copii. Li s-a pus diagnosticul de gastroenterită. Au rămas 5 pacienți internați la noi. Li s-au făcut investigații și acum sunt sub tratament.

Primarul orașului Beclean, de care aparțin Băile Figa, declară că este exclus ca apa să fie sursa infectării.

Și reprezentanții DSP spun că analizele au fost până acum conforme.

Nicolae Moldovan, primarul oraşului Beclean: La câteva zile se fac analize, suntem în concordanţă cu autorităţile care ne monitorizează. Au fost câteva zile de mare căldură, caniculă efectivă şi vă daţi seama că dacă se stă mult în căldură poate să apară.

Dr. Ioan Suciu, medic primar sănătate publică, DSP Bistriţa-Năsăud: Nu avem noi buletine proaste de apă de la Figa. Din contră. Analiza apei se face bilunar. La ultimele analize pe care le-am făcut, apa a ieşit bine la cele două piscine de acolo, de la Figa, exterioare.

Reprezentanții DSP spun că mâine vor face un control la Băile Figa pentru a stabili care ar putea fi cauza îmbolnăvirilor.

