Starea răniților după atacul de la Spitalul Săpoca. Două persoane sunt în stare gravă

Cazul Săpoca

Bărbatul transferat la Spitalul "Sfântul Pantelimon" şi care a fost operat este în stare gravă, intubat în comă profundă. Femeia internată în această unitate medicală este "fără probleme", sub supraveghere.



Totodată, una dintre pacientele transportate la Spital Universitar, care a fost şi ea operată, este în stare gravă, intubată, ventilată mecanic şi instabilă hemodinamic şi are "prognostic prost". Cealaltă pacientă este "mai bine" şi va fi transferată din ATI în Secţia neurochirurgie.



Pacienţii de la Spital Bagdasar Arseni sunt în stare "staţionară", sub observaţie medicală.



Pacientul de la Spitalul Floreasca are "evoluţie favorabilă". Coma "s-a superficializat", iar miercuri va face un control la computerul tomograf pentru a se vedea şi intracerebral cum a evoluat leziunea. "Leziunile de masiv facial vor fi operate după un interval, după ce se îmbunătăţeşte starea", se arată în informarea Ministerului Sănătăţii.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un pacient internat cu sevraj etilic a lovit cu un stativ de perfuzie mai mulți pacienți. cinci dintre aceștia și-au pierdut viața, iar opt sunt internați. Victimele agresorului sunt persoane care erau sedate sau imobilizate la pat. În urma tragediei, ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la unitatea spitalicească și s-a dus personal să coordoneze ancheta internă. Managerul spitalului s-a dat demisia.

În acest dosar, procurorii au început urmărirea penală sub aspectul infracţiunii de omor calificat.

