Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău au decis, marţi, extinderea urmării penale în cazul bărbatului care a atacat pacienţii din Spitalul de la Săpoca, cât şi a urmării penale in rem sub aspectul infracţiunii de neglijenţă în serviciu şi ucidere din culpă, fapte în legătură cu activitatea desfăşurată de către angajaţii unităţii spitaliceşti, a anunţat purtătorul de cuvânt al Parchetului, procuror Cătălin Radu.

Potrivit acestuia, pe lângă infracţiunea de omor calificat, bărbatul este cercetat şi pentru tentativă la infracţiunea de omor calificat şi pentru distrugere.

Procurorii au anunțat marți că bărbatul care a provocat atacul de la Săpoca este în continuare internat așa cum a dispus judecătorul de drepturi și libertăți la Spitalul din Săpoca. Este într-o camera izolată, sub tratament medicamentos si este păzit de angajați ai Spitalului din Săpoca.

Audierile lui vor continua pe parcursul zilelor următoare. Deocamdată trebuie stabilit discernământul acestuia care se va face în urma unei expertize medico legale la care participă mai multi medici de specialitate.

Medicul de gardă de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca a fost amendat de Direcţia de Sănătate Publică Buzău cu suma de 1.000 de lei, pentru că a internat un alt pacient în același pat cu bărbatul care a atacat 13 persoane

Starea răniților

Bărbatul transferat la Spitalul "Sfântul Pantelimon" şi care a fost operat este în stare gravă, intubat în comă profundă. Femeia internată în această unitate medicală este "fără probleme", sub supraveghere.



Totodată, una dintre pacientele transportate la Spital Universitar, care a fost şi ea operată, este în stare gravă, intubată, ventilată mecanic şi instabilă hemodinamic şi are "prognostic prost". Cealaltă pacientă este "mai bine" şi va fi transferată din ATI în Secţia neurochirurgie.



Pacienţii de la Spital Bagdasar Arseni sunt în stare "staţionară", sub observaţie medicală.



Pacientul de la Spitalul Floreasca are "evoluţie favorabilă". Coma "s-a superficializat", iar miercuri va face un control la computerul tomograf pentru a se vedea şi intracerebral cum a evoluat leziunea. "Leziunile de masiv facial vor fi operate după un interval, după ce se îmbunătăţeşte starea", se arată în informarea Ministerului Sănătăţii.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un pacient internat cu sevraj etilic a lovit cu un stativ de perfuzie mai mulți pacienți. cinci dintre aceștia și-au pierdut viața, iar opt sunt internați. Victimele agresorului sunt persoane care erau sedate sau imobilizate la pat. În urma tragediei, ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la unitatea spitalicească și s-a dus personal să coordoneze ancheta internă. Managerul spitalului s-a dat demisia.

În acest dosar, procurorii au început urmărirea penală sub aspectul infracţiunii de omor calificat.

Cinci morţi, după atacul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Managerul a demisionat, iar ministrul Sănătății a depus plângere penală.

