Starea de alertă pe teritoriul României se prelungește cu 30 de zile

Starea de alertă a fost prelungită

Anterior, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 aplicate până în prezent.

"Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.02.2021", prevede Articolul 1 al Hotărârii.

Premierul a mai arătat că formula de calcul a ratei de incidenţă a cazurilor de COVID-19 prin includerea focarelor se va aplica peste două săptămâni.

Florin Cîțu, premierul României: "Am cerut această analiză. Nu se va aplica imediat. Ea se va aplica peste 14 zile, tocmai pentru a avea o perioadă de tranziţie. Am cerut şi eu aceste date. Răspunsul a fost că aceasta este formula pe care o folosesc epidemiologii. Nu am o problemă cu acest lucru. Nu modifică foarte mult, pentru că noi deja am vaccinat şi în spitale, şi în centrele de bătrâni, unde puteau să apară focare şi de aceea permite şi această perioadă de 14 zile. Este doar o modificare pur statistică pentru a avea informaţia aproape de realitate şi este o formulă pe care o folosesc toate ţările din UE, deci nu este nimic care să ne îngrijoreze".

România este în stare de alertă din 15 mai 2020.

ŞTIRILE ZILEI