StandUp4HumanRights. 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului. ONU: Demnitate, libertate și justiție pentru toți

Mesajul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului.

„Începând din acest an vom lansa o campanie de un an pentru a prezenta Declarația Universală a Drepturilor Omului, concentrându-ne pe moștenirea, relevanța și activismul acesteia”, au declarat reprezentanții ONU.

Apelul la mobilizare în mediul online este reprezentat de campania din acest an. „Folosiți hashtag-urile #StandUp4HumanRights și #HumanRightsDay, distribuiți imaginile noastre pe rețelele de socializare și descărcați și printați posterele noastre pentru Ziua Drepturilor Omului”.

De asemenea, reprezentanții ONU pentru drepturile omului au realizat și o modalitate vizuală prin care oamenii să-și arate suportul pentru campanie. „ Arată-ți sprijinul pentru campanie adăugând fotografia ta la filtrul nostru special pentru Ziua drepturilor omului și la alte filtre inspirate de DUDO. Împărtășiți-o pe rețelele de socializare folosind hashtag-urile menționate și noi o vom posta pe pagina noastră”, au spus aceștia.

Wherever you are, you can make a difference for people everywhere. Take a stand & amplify global calls for dignity, freedom & justice for all

pick a right that matters to you: https://t.co/6p9CjKTlum

add your photo to the filter

share using #StandUp4HumanRights & #UDHR75 pic.twitter.com/LCzPwgEdGT