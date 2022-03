Marian Staș: În absența unei conversații despre ce înseamnă școala de secol XXI, discuția despre semestre, trimestre, vacanțe școlare - eu consider că este inoportună

Ministerul Educației discută o nouă structură pentru viitorul an școlar, folosită în premieră în sistemul de educație din România. Expertul în educație, Marian Staș a declarat la TVR că o astfel de discuție despre semestre și vacante, în absența unei conversații despre calitatea școlii, este inoportună.

Expertul a explicat că problema reală nu ține de structura anului școlar, ci despre ce fel de școală dorim să facem.

În absența despre unei conversații reale despre ce înseamnă școala de secol XXI, cum arată modelul curricular acesta conversație despre semestre, trimestre, vacanțe școlare, în momentul de față eu consider ca este inoportună, pentru că am sentimentul că punem căruța înaintea cailor, pentru că nu acolo este problema importantă, ci problema importantă este despre ce fel de școală dorim să facem. Vă reamintesc că de un an doi, întreaga conversație despre planurile cadru, cea mai sensibilă, cea mai importantă, cea mai critică, cea mai relevantă din învățământ, este blocată pentru că întregul procesul ca atare este inadecvat și depășit de timp. Singura breșă pe care sistemul public de educație a putut-o face este prezenta acelor școli pilot, dar cu șase flori evident nu se face primăvară, a declarat la TVR expertul în educație Marian Staș.

Ministerul Educaţiei a decis când vor începe elevii şcoala. Semestrele ar putea fi înlocuite cu module de învăţare de câte 6 săptămani

ŞTIRILE ZILEI