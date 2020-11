Sprijin psihologic pentru bolnavii cu coronavirus EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Pacient infectat cu SARS-CoV-2: Am ajuns la spital într-o panică. Am încercat să par puternic acolo, dar în momentul în care am coborât din salvare şi a trebuit să urc în salon, am crezut că mor pe scări, la propriu. N-am mai avut aer. Am fost speriat tare. În momentul în care am intrat în spital, primul gând a fost la un sac în care am văzut un pacient băgat.

Este mărturia unui bărbat de 45 de ani care a fost diagnosticat inițial cu o forma ușoară de COVID19, la sfârșitul lunii trecute. După 10 zile, însă, starea lui de sănătate s-a înrăutățit și a ajuns pe patul de spital. Două săptămâni a stat internat și în cea mai mare parte a fost dependent de oxigen. Acum este acasă sub monitorizarea medicului de familie. Panica generată în această perioadă îi face pe pacienți să reacționeze diferit. Emoțiile le pot accentua anumite stări sau dincontră să le anuleze.

Raluca Lup, medic de familie: Trebuie să știi să pui întrebări țintite, trebuie să-l descoși pe om. Oamenilor le e frică de spital, ei asociază spital egal moarte.

Zilnic medicii de familie țin legătură cu pacienții infectați. Îi monitorizează și în același timp încearcă să-i liniștească.

Alina Koussini - medic de familie: Pacienții cu COVID sunt în creștere. Localitatea în care sunt eu este în carantina. Pacienți cu COVID sunt foarte mulți, sunt panicați la aflarea diagnosticului mai tare decât boala în sine.

Andreea Isbășoiu, psiholog: Marea frica a omului este frica de moarte. Într-o situația de genul acesta de incertitudine mare, frica aceast de necunoscut se naște instant.

În astfel de situații o vorbă bună de la o persoană de încredere înclină balanță în bine.

Andreea Isbășoiu - psiholog: Cea mai bună variantă este ca fiecare în mediul lui de viață în funcție de cercul de prieteni, cercul de la muncă, situații extinse sociale să încerce să găsească o persoană măcar cât mai apropiată de zona aceasta, decât cineva care își dă cu părerea.

Dar exista și persoane care trec prin perioade stresante și nu au nevoie de ajutor specializat.

