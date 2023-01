Sprijin de 30 de milioane de dolari din partea SUA pentru consolidarea sectorului energetic al Republicii Moldova

Potrivit Maiei Sandu, banii sunt oferiţi sub formă de sprijin din partea Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).



„Acest lucru ne va ajuta să gestionăm provocările iernii şi să menţinem stabilitatea în ţară”, a subliniat Maia Sandu.



Într-un comunicat de presă, USAID precizează că suportul financiar este oferit pentru a ajuta guvernul Republicii Moldova să gestioneze criza energetică şi să facă faţă creşterii preţurilor la energie cauzată de războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.

