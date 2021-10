Spotify face angajări pentru a-şi creşte vânzările de publicitate în Europa, Australia şi Canada

Spotify

Spotify nu a înregistrat niciodată un profit net anual, în pofida succesului său pe piaţa de muzică online. Anul trecut, pierderile Spotify s-au triplat până la 581 milioane de euro. În primele trei luni ale acestui an, Spotify a înregistrat un profit net de 23 milioane de euro şi venituri de 2,15 miliarde euro, însă 90% din venituri au provenit de la abonaţi şi doar 10% din publicitate.



"Ne vom creşte forţa de muncă în domeniul marketingului cu peste 70% în Europa, Australia şi Canada şi asta de la o bază de plecare care şi aşa este una consistentă", a declarat Lee Brown, director de advertising la Spotify. "Investim în operaţiunile noastre de advertising. În ceea ce priveşte strategia pe termen lung, cred că zilele în care publicitatea reprezenta mai puţin de 10% din veniturile noastre totale s-au terminat", a adăugat Lee Brown.



Spotify, o companie care generează venituri de pe urma abonamentelor plătite şi prin diseminarea de mesaje publicitare către utilizatorii non-plătitori, a înregistrat o relansare a operaţiunilor sale de advertising în acest an, după ce în 2020 au fost lovite de pandemie. Dintre cei 365 de milioane de utilizatori activi lunari ai Spotify, 210 milioane sunt non-plătitori şi aceştia aduc aproximativ 12% din veniturile totale ale platformei.



În ultimii ani, Spotify a investit puternic în podcasturi pentru a deveni destinaţia preferată a creatorilor de podcasturi. În trimestrul al doilea al acestui an, Spotify oferea 2,9 milioane de podcasturi, cu 12% mai mult decât în primul trimestru al acestui an, ceea ce a ajutat la creşterea veniturilor din publicitate, deoarece podcasturile aduc mai mulţi utilizatori şi oferă mai mult timp pentru reclame.



Firma de cercetare de piaţă eMarketer se aşteaptă ca în acest an firma suedeză Spotify să devanseze Apple în funcţie de numărul de ascultători de podcasturi.

