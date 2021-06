Sportul, aliat împotriva cancerului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mihaela Apostolescu are 42 de ani. Obișnuia să-și monitorizeze sănătatea periodic. În urmă cu 2 ani, a aflat că are cancer la sân. A simțit că i se zdruncină tot universul. Are 2 copii și a realizat că trebuie să lupte.

Zeci de femei s-au alăturat asociației și au reînvățat să trăiască și să se bucure.

Imunis Dragons este prima echipă Dragon-Boat din România, formată doar din supraviețuitoare ale cancerului de sân. Împreună vâslesc pe lacuri din diferite orașe ale țării, pentru a arăta cât de important este sportul și ce efect are în recăpătarea sănătății și a stării de bine.

Echipa Imunis Dragons este antrenată de sportivul Marian Baban, care vrea să organizeze competiții naționale special dedicate supraviețuitoarelor cancerului de sân.

Caravana va ajunge și în alte orașe din țară și oricine se poate alătura echipei.

Prin programul OncoPaddle, toți pacienții, indiferent de tipul de cancer pe care îl au, pot beneficia de antrenamente de tip dragon boat, caiac, canoe și stand up paddle.

