Sportiva de origine română Emma Răducanu scrie istorie la US Open: Este prima jucătoare venită din calificări care ajunge în semifinale

Emma Răducanu, jucătoare cu tată român și mamă chinezoaică și care reprezintă Marea Britanie, a ajuns în semifinale la US Open, ultimul turneu de Mare Șlam al anului, venind din calificări și fără să piardă set.

Răducanu a învins-o pe recent medaliata cu aur la Jocurile Olimpice Belinda Bencic după o oră și 24 de minute de joc. În acest meci a reușit 6 ași, față de unul elvețianca, a comis doar 12 erori neforțate, în timp ce adversara a făcut 21, și a reușit 23 de lovituri câștigătoare față de 19 Bencic.

The summer of dreams continues for @EmmaRaducanu



The 18-year-old advanced to the semifinals of a major for the first time, defeating Bencic 6-3, 6-4.



