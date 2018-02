Situaţie de criză la Spitalul de Arşi din Capitală. Conducerea nu le-a plătit angajaţilor contribuţiile la sănătate şi pensii de la mijlocul anului trecut. Managerul susţine că s-a ajuns în această situaţie pentru că spitalul are datorii mari către furnizori. În plus, şefa unităţii medicale spune că nu are cu ce să plătească peste trei zile salariile medicilor şi ale celorlalţi angajaţi şi că a informat ministrul Sănătății despre această situaţie.