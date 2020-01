“Sper doar ca fanii să fie răbdători şi să rămână lângă mine pentru că am nevoie de ei”. Rockerul Ozzy Osbourne a anunțat că suferă de Parkinson

Ozzy Osbourne / FOTO: https://wwww.facebook.com/ozzyosbourne/photos

Cântăreţul a mărturisit că a fost diagnosticat cu această boală neurodegenerativă după ce a căzut, notează Press Association, citată de Agerpres.

Ozzy Osbourne: 'Am avut ultimul spectacol în Ajunul Anului Nou, la The Forum. După care am căzut destul de rău. A trebuit să fiu operat în regiunea gâtului, iar acest lucru mi-a afectat toţi nervii şi am descoperit că am o formă uşoară'.

'Sunt atât de multe tipuri de Parkinson, nu este nici pe departe o condamnare la moarte, dar afectează anumiţi nervi din corp. Şi te simţi ca şi cum ai avea o zi bună, iarăşi o zi bună, după care o zi foarte rea', a spus soţia cântăreţului, Sharon, care îi este şi manager.

Ozzy Osbourne: 'Iau o mulţime de medicamente, în special după operaţie. Am o amorţeală în josul acestui braţ de la operaţie, picioarele mi se tot răcesc. Nu ştiu dacă e de la Parkinson sau de la altceva, dar asta e problema. Pentru că au fost afectaţi nervii atunci când am făcut operaţia. Nu mai auzisem de durere pe nerv şi e un sentiment ciudat'.

Sharon a dezvăluit că Ozzy se va trata în străinătate: 'Am ajuns la un punct în această ţară de la care nu putem merge mai departe, pentru că am primit toate răspunsurile pe care le puteam primi aici, aşa că în aprilie mergem la un profesor din Elveţia care se ocupă de întărirea sistemului imunitar''.

Ozzy Osbourne, în vârstă de 71 de ani, a spus că se simte mulţumit că are posibilitatea să fie consultat de medici din alte ţări, adăugând că i s-a părut dificil să ţină secret adevărul despre afecţiunea de care suferă.

Ozzy Osbourne: 'Să ţii ceva în tine pentru o vreme este dificil. Nu te simţi niciodată curat, te simţi vinovat. Mă simt mai bine acum de când am mărturisit că am Parkinson. Sper doar ca ei (fanii) să fie răbdători şi să rămână lângă mine pentru că am nevoie de ei'.

