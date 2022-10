Spectacol de video mapping - duminică, pe faţada Arcului de Triumf

Arcul de Triumf din Bucureşti

"Arcul de Triumf va fi pus în valoare pe 16 octombrie printr-un eveniment special dedicat împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea monumentului. Centenarul Arcului de Triumf este marcat astfel în cadrul Spotlight printr-un spectacol de video mapping pe faţada construcţiei", informează Primăria Capitalei.



Totodată, publicul este invitat să descopere şi interiorul monumentului printr-o expoziţie tematică şi un spectacol labirint legate de contextul istoric al construirii şi inaugurării Arcului de Triumf, la 16 octombrie 1922.



''Acestea se vor baza pe interacţiunea directă a spectatorilor cu actorii care vor spune povestea evenimentelor istorice, prin prisma oamenilor simpli care au participat la ele şi care au lăsat mărturii ale întâmplărilor în cărţi poştale, fotografii, scrisori, obiecte personale, ţinute vestimentare etc. Duminică seara, vă puteţi bucura de videoproiecţiile din exteriorul Arcului de Triumf, începând cu orele 19.00, până la finalul evenimentului, de la ora 23.00'', a anunţat primarul general Nicuşor Dan, pe Facebook.



Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public participă pentru prima dată la cea de a VI-a ediţie a Festivalului de artă vizuală în aer liber Spotlight.



În cadrul festivalului, au fost integrate şi statuia lui Mihai Eminescu de la Ateneul Român şi statuia ecvestră a lui Carol I din faţa Bibliotecii Centrale Universitare.



Pentru desfăşurarea Festivalului Spotlight sunt instituite restricţii de trafic.



* duminică, între orele 11.00 - 00.00, se va restricţiona traficul rutier pe Calea Victoriei, segmentul de drum cuprins între Piaţa Victoriei şi Splaiul Independenţei.



Pe durata restricţiilor se va asigura o bandă de urgenţă pentru accesul auto la instituţiile din zona afectată.

sursa Agerpres

