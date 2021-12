Spania se află în pragul celui de-al șaselea val al pandemiei, provocat de varianta Omicron

Pedro Sanchez

Liderii regiunilor spaniole vor participa prin videoconferinţă la această reuniune la care vor fi discutate posibile noi restricţii.



Experţii sanitari au anunţat că varianta Omicron va deveni curând dominantă în Spania, ţară cu circa 90% din populaţia de peste 12 ani vaccinată anti-COVID-19, ceea ce nu împiedică însă răspândirea acestei variante, care, conform datelor preliminare are o rezistenţă sporită la vaccinurile anti-COVID-19 existente.



Numai vineri Spania a înregistrat circa 33.000 de noi cazuri de COVID-19. Incidenţa pe 7 zile a ajuns la nivelul întregii ţări la 320 de cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori.



''Nu putem accepta aceste rate de incidenţă. Trebuie să facem mai multe eforturi'', a subliniat premierul Sanchez în anunţul despre convocarea reuniunii de miercuri.



Totuşi, nu sunt aşteptate măsuri foarte severe, cum ar fi un nou lockdown total, sistemul sanitar spaniol nefiind confruntat în prezent cu presiunea sub care a fost, de pildă, cu un an în urmă.

În jur de 1.300 de pacienţi COVID-19 sunt în prezent la ATI, reprezentând circa 14% din capacitatea de internare la terapie intensivă de care dispune Spania.

