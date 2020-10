Spania prelungeste starea de urgenta pana in mai EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Spaniolii vor trăi sub stare de urgență în următoarele șase luni. În ciuda creșterii alarmante a numărului de îmbolnăviri, cei mai mulți cred că măsura este exagerată.

Măsura a fost sprijinită de majoritatea grupurilor parlamentare, cu excepția principalului partid de opoziție care s-a abținut de la vot. Spre deosebire de prima stare de urgență din martie, acum criza sanitară va fi gestionată de comunitățile autonome.

Deja jumătate dintre acestea au anunțat închiderea teritoriilor pentru cel puțin două săptămâni, cu excepția Madridului care va izola capitala și celelalte municipii doar pe perioada sărbatorilor din 2 și 9 noiembrie.

​Catalonia a luat printre cele mai dure măsuri: atât izolarea perimetrală a teritoriului, cât și a tuturor municipiilor începând de vineri de la ora 6 dimineața și până luni la aceeași oră. Vor rămâne închise barurile și restaurantele la care se adaugă centrele comerciale, teatrele, cinematografele, sălile de concerte și se suspendă orice alte activități neesențiale. Petrecerile sau întâlnirile între rude sau prieteni care nu locuiesc în aceeași casă sunt de asemenea interzise. In plus, pe durata nopții nimeni nu mai are voie să iasă din casă, în toată Spania.

