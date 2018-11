Spania și Marea Britanie au ajuns la un acord în privința Gibraltarului

Declaraţii de presă difuzate de guvernul britanic şi de autoritățile din Gibraltar anunţau ajungerea la un acord care stipulează că Brexit-ul nu va afecta pe viitor statutul de negociere al Marii Britanii privind teritoriile sale.



Spania ameninţase să se opună prin veto acordului privind Brexit-ul din cauza unor obiecţii de ultimă oră pe tema situaţiei Gibraltarului, o mică peninsulă pe coasta de sud a Spaniei şi teritoriu britanic începând din 1713, unul dintre principalele subiecte asupra cărora existau divergenţe între Londra şi Madrid.



La rândul său, premierul spaniol Pedro Sánchez a anunţat că Spania a ajuns la un acord cu privire la Gibraltar şi, prin urmare, duminică va vota în favoarea Brexit-ului.

''Tocmai l-am anunţat pe Regele Spaniei că Spania a ajuns la un acord privind Gibraltarul. Spania şi-a ridicat veto-ul şi va vota în favoarea Brexit-ului'', a transmis Sanchez în direct, la televiziunea spaniolă.



Potrivit unui proiect de document văzut de Reuters, duminică, Uniunea Europeană va declara că orice fel de aranjamente viitoare referitoare la Gibraltar vor trebui discutate direct cu Madridul.

După ce Marea Britanie părăseşte Uniunea, Gibraltarul nu va fi inclus în sfera de competenţă a acordurilor privind teritoriile care vor fi încheiate între Uniune şi Marea Britanie, se menţionează în proiectul de document. ''Totuşi, aceasta nu exclude posibilitatea de a avea acorduri separate între Uniune şi Marea Britanie în ceea ce priveşte Gibraltarul... aceste acorduri separate vor necesita acordul prealabil al Regatului Spaniei'', se menţionează în text.



Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a dat asigurări sâmbătă că summitul de duminică pentru aprobarea acordului privind Brexit-ul va avea loc după depăşirea reticenţelor spaniole, deşi a recunoscut că ''nimeni nu are motive să fie mulţumit''.

''Voi recomanda să aprobăm duminică rezultatul negocierilor privind Brexit-ul. Nimeni nu are motive să fie mulţumit. Dar cel puţin, în acest moment critic, cei 27 au trecut proba unităţii şi a solidarităţii'', a subliniat Tusk în scrisoarea adresată liderilor UE, prin care îi invită la reuniunea de la Bruxelles.



Şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a reacţionat. După o discuţie cu premierul spaniol, Juncker a declarat că solidaritatea şi dialogul reprezintă ''felul europenilor de a găsi soluţii''.

I just spoke to Prime Minister @sanchezcastejon. Solidarity, determination and dialogue are the European way of finding solutions.