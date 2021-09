SpaceX a trimis în spaţiu primul echipaj exclusiv civil într-o misiune de trei zile pe orbita Terrei

Racheta Falcon 9, care transporta capsula Crew Dragon a SpaceX, a decolat de la Centrul Spaţial Kennedy al NASA din Florida la ora locală 20:02 (01:02 GMT joi). Aceasta s-a aflat oficial în spaţiu după mai puţin de 50 de minute.

Misiunea denumită Inspiration4 marchează un pas uriaş în turismul spaţial. Misiunea este realizată de SpaceX, cea mai renumită companie din domeniul înfloritor al zborurilor spaţiale comerciale, şi finanţată de americanul Jared Isaacman, fondatorul şi directorul executiv al companiei din domeniul comerţului online Shift4 Payments.

Jared Isaacman este liderul echipajului din care mai fac parte alţi trei turişti spaţiali în cadrul unei misiuni de trei zile, de la momentul lansării de la baza Cape Canaveral, Florida, şi până la aterizarea în Oceanul Atlantic.

Mogulul din domeniul tehnologiei, în vârstă de 38 de ani, a achitat o sumă neprecizată, dar probabil exorbitantă, miliardarului Elon Musk, patronul SpaceX, pentru a-l transporta pe orbită însoţit de cei trei coechipieri selectaţi în urma unor proceduri speciale la bordul capsulei Crew Dragon.

"Echipajul nostru poartă responsabilitatea şi importanţa acestei misiuni în timp ce ne pregătim să decolăm", a declarat Isaacman chiar înainte de lansare. "Am fost bine pregătiţi pentru provocările care ne aştepată în următoarele trei zile", a mai spus el.

SPECTACULAR SIGHT: Timelapse footage captures Wednesday night’s SpaceX launch as seen from Longwood, Florida, about 50 miles away from Kennedy Space Center. https://t.co/n7VG8h5NI1 pic.twitter.com/g4sa2CKNYN