Sandra Alexiu, vicepreședintele SNMF, a declarat în emisiunea Ca' n viață ca numărul vaccinurilor distribuite către medicii de familie nu este suficient. Degeaba solicităm și avem estimări în fiecare an pentru că nu primim nici măcar jumătate (...) 350 de doze am cerut, am primit deocamdată 20.

Ministerul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat în emisiunea Ca'n viață că: Vaccinul pe care statul îl distribuie gratuit pentru grupele de risc nu este administrat gratuit de către medicii de familie. Ca să poată să-l administreze gratuit grupei de risc, primesc de la Ministerul Sănătății 27 de lei pentru fiecare administrare. Este gratuit pentru pacienți, medicii nu-l administrează gratuit. Cele un milion 500 de mii de doze vor veni în patru tranșe. Specialiștii spun că vaccinarea trebuie să se facă din septembrie până în noiembrie. Din cele patru tranșe, primele două tranșe deja au venit (...) Nu depinde de Ministerul Sănătății, ci de capacitatea furnizorilor, a spus ministrul Sănătății.

Problema comercială nu este problema ministerului. În ceea ce privește planul național de vaccinare, include grupele de risc, nu a tuturor copiilor, nu a tuturor pacienților. Medicii decid (...) Avem 550 de mii de doze, acum pe piață. Urmează să mai vină încă două tranșe. În 23 septembrie, Ministerul Sănătății a publicat datele la care vin tranșele (...) În 10 octombrie a venit a doua tranșă, a treia tranșă vine în 10 noiembrie, a patra tranșă în 30 noiembrie. Sunt lucruri deja comunicate, spectacolul acesta nu face bine nimănui, a subliniat ministrul Sorina Pintea.

Potrivit declarațiilor Sorinei Pintea, dozele de vaccin pentru anul acesta acoperă 70 la sută din nevoia categoriilor de risc, cu posibilitatea de suplimentare.





