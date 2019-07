Sorina Pintea: Raportul de control de la CNAS va fi depus la DNA. Există fapte de natură penală

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că raportul întocmit în urma controlului de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate va fi gata în următoarele 7 zile, urmând a fi depus pe masa procurorilor DNA deoarece „există fapte de natură penală”. Controlul a început in iunie.

Sorina Pintea

„CNAS nu e în subordinea Ministerului Sănătății, dar pentru că Ministerul gestionează sistemul de sănătate publică, am considerat necesar de a face aceste verificări. Controlul început în luna iunie va fi finalizat în următoarele 7 zile și, din lecturarea prealabilă, pot să vă spun cu certitudine că raportul de control va fi depus la DNA. Sunt aici cu șeful Corpului de Control, noi am studiat încă de săptămâna trecută ceea ce avem în raport în prealabil. Din punctul nostru de vedere, există fapte de natură penală. Noi, de altfel, am mai depus și anul trecut, dar nu la DNA, un document”, a spus ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Potrivit ministrului, luni sistemul informatic al cardurilor a fost pornit, însă la ora 10:00 a început din nou să înregistreze erori.

„În urma acestei discuții pe care am avut-o cu reprezentanții CNAS și reprezentanții firmei SIVECO, concluziile sunt mai multe, oricum se impun măsuri urgente pentru a putea rezolva urgent în perioada următoare modul de funcționare a platformei, astfel încât în cursul zilei de astăzi (luni, n.r.) se va face o procedură de achiziție în regim de urgență, având în vedere faptul că pentru baza de date contractul a expirat, procedura începută nu a fost finalizată (…) și atunci pentru a asigura perioada tampon fără contractare e nevoie de o procedură de urgență. Menționez că această procedură ar fi trebuit să fie făcută, în momentul în care s-a constatat că procedura de achiziție pentru contractul de mentenanță nu este finalizată. Nu poți lăsa sistemele informative, sistemele de bază informatice cele mai complexe din România fără mentenanță. Astfel încât nu puteau fi validate serviciile medicale, nu puteau fi decontate, offline-ul într-adevăr funcționează, dar eu cred că aceasta nu este o soluție”, a mai spus Pintea.

Potrivit ministrului, a doua chestiune care trebuie rezolvată este achiziționarea unei infrastructuri hardware suplimentare care, în acest moment, este ocupată 98%, ceea ce pentru viitor ar duce la periclitarea din nou a funcționării sistemului.

„Concluzia a fost următoarea, de ani de zile CNAS și spun Casa deși știu foarte clar care sunt direcțiile care au avut grijă să nu meargă procedurile în direcția legală și normală, uzând de procedee birocratice exagerate a blocat ceea ce înseamnă funcționarea normală a sistemului și îmi asum ceea ce spun, pentru că în momentul în care niște proceduri care puteau fi finalizate chiar cu toate contestațiile din lume, au fost uitate oferte care au expirat stând în Casă, sunt lucruri care au îngreunat și au afectat foarte mult funcționarea acestui sistem”, a punctat ministrul Sănătății.

Reprezentanții CNAS și cei care se ocupă de mentenanța sistemului de informatic al cardurilor de sănătate au participat, luni, la o întâlnire convocată de Ministerul Sănătății, pentru a discuta erorile din ultimele zile, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul instituției.

Pe 10 iulie 2019, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţa oficial că platforma informatică a asigurărilor de sănătate este indisponibilă, astfel că toate serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.

Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, a precizat, însă, pentru MEDIAFAX, că sistemul nu e funcțional de pe 1 iulie.

De altfel, la mijlocul lunii iunie, Societatea Naţională de Medicină a Familiei avertiza, prin intermediul unei scrisori deschise adresate Guvernului României, Ministerul Sănătăţii şi Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, că medicii de familie din întreaga ţară au ajuns „la limita suportabilităţii”, întrucât sistemul informatic e în „colaps total”. Medicii de familie susțineau că, pe o perioada de 3 zile, sistemul a funcţionat adunat 2-3 ore, lucru ce a dus la crearea unei situaţii în care mulţi dintre medicii de familie ajungeau să se trezească noaptea pentru a valida documentele de peste zi, în speranţa că sistemul este mai accesibil în acea perioadă a zilei.

Firma care ar trebui să asigure mentenanța sistemului IT al cardului de sănătate (CEAS) și a platformei IT a asigurărilor de sănătate (PIAS) a fost desemnată pe 30 iunie 2016, fiind SC Team Net International SA, companie fondată de fostul parlamentar Sebastian Ghiță. Valoarea contractelor a fost anunțată atunci la peste cinci milioane de euro, cele două contracte acoperind o perioadă de trei ani.

ŞTIRILE ZILEI