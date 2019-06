Spitale atacate de hackeri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Avem informații că există atacuri cibernetice asupra unor cinci spitale din București, unul fiind Spitalul „Victor Babeș”. Pe celelalte le identificăm. Am solicitat direcțiilor de sănătate publică din țară să ne transmită dacă în raza coordonată există spitale afectate. Incidente izolate au mai existat, a declarat joi ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Am aflat ieri după-amiază, când am fost informată, Ministerul Sănătăţii a fost informat de către Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Imediat am transmis o informare Direcţiilor de Sănătate Publică, care, la rândul lor, trebuiau să anunţe spitalele cu tot ceea ce ne-a informat Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică şi din punctul meu de vedere soluţia ar fi fost pentru spitale să aibă un dispozitiv neconectat la reţea ca soluţie de back-up - asta spuneau de fapt şi cei de la Centrul Naţional, a precizat joi Pintea.

Ministrul a spus că aceste atacuri îngreunează activitatea medicală, internările și externările se fac cu greutate. Eliberarea rețetelor se face greoi. Sorina Pintea a subliniat că este un pericol pentru activitatea medicală.

Datele la nivelul Casei Naționale sunt protejate dar asta nu însemna ca spitalele nu trebuie să facă același lucru, a adăugat ministrul Sănătății.

„Din notificările primite, CERT-RO a identificat o creştere semnificativă a atacurilor cu aplicaţii maliţioase de tip ransomware la nivel naţional în ultima perioadă, observându-se că, pe lângă utilizatorii casnici, atacatorii şi-au îndreptat atenţia în special către instituţii din domeniul sănătăţii, numărul entităţilor afectate fiind în creştere”, se arată pe site-ul Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au confirmat atacul cibernetic, potrivit Mediafax.

